Sénégal: Le président de l'Odcav sollicite une dérogation pour terminer les navétanes

L'Odcav de Mbacké a mis fin aux « navétanes » hier, après la finale de la zone 3 A, conformément aux directives des autorités. Cependant, le président Mame Sarr a demandé une dérogation de 15 jours au ministre de la Jeunesse et des Sports pour achever les compétitions.

Selon Mame Mor Sarr, président de l'Odcav, au 15 octobre 2025, date limite fixée par les autorités pour la fin des activités de vacances, seules les phases zonales ont été disputées dans le département de Mbacké. Il reste désormais les phases départementales qui opposeront 16 équipes qualifiées.

Il attribue ce léger retard à des événements exceptionnels, notamment le Grand Magal de Touba qui a entraîné une pause de 15 jours, et un vent violent qui a endommagé la toiture du stade occasionnant une autre pause de 15 jours. Selon lui, ces imprévus ont coûté un mois de compétition à l'Odcav, rendant difficile la tenue des phases départementales avant la date limite du 15 octobre.

Mame Mor Sarr a profité de l'occasion pour demander une dérogation de 15 jours, jusqu'au 31 octobre, pour achever les activités de l'Odcav. Il a souligné que Mbacké, étant le département le plus peuplé du Sénégal avec plus de 1,2 million d'habitants, mérite une considération particulière. Il a également noté que de nombreuses localités n'ont pas encore terminé leurs activités et que les conditions ne sont pas réunies pour que les activités de vacances se déroulent dans le délai imparti de trois mois.

Malgré les défis rencontrés, le président de l'Odcav de Mbacké dresse un bilan satisfaisant des « navétanes » 2025. Il a souligné la bonne tenue des activités, le niveau de jeu des équipes et la mise en valeur de l'aspect culturel à travers des compétitions artistiques. Il a aussi souligné que les ASC ont également mené des initiatives citoyennes, telles que le curage de caniveaux, l'évacuation des eaux pluviales et des dons de sang, renforçant ainsi l'impact positif de l'événement.

Le président de l'Odcav de Mbacké a déploré les incidents de violence survenus lors des compétitions, reconnaissant que les jeunes peuvent parfois être emportés par leurs émotions. Cependant, il a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui ont réussi à gérer efficacement ces situations, contribuant ainsi à maintenir l'ordre et la sécurité pendant l'événement.