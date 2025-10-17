Congo-Brazzaville: Littérature - Les Editions L'Harmattan lancent l'opération sur l'importance du livre en milieu juvénile

La lecture et l'écriture sont indispensables dans la vie d'un jeune qui va à l'école et même pour celui qui vaque à autre chose. Peu de jeunes sont intéressés par le livre et ne connaissent pas la plupart des auteurs. Conscientes de cette réalité, les Editions L'Harmattan Congo lancent une campagne sur l'importance du livre en milieu juvénile.

« Nous constatons que depuis l'année dernière, il y a la crise de lecture qui sévit non seulement au Congo et en Afrique mais partout dans le monde. Nous avons pris l'initiative de la combattre le mieux que nous pouvons. Nous incitons alors les jeunes à l'écriture et à la lecture. L'année dernière, nous avons organisé le grand concours qu'on a baptisé le Grand Prix littéraire de la jeunesse qui a décerné des prix à plus de dix jeunes congolais. Ce qui a abouti à la publication d'un recueil de poèmes que nous avons appelé "Chronique de la jeunesse congolaise" », a indiqué le directeur général adjoint des Editions L'Harmattan Congo, Appoliange Josué Mavoungou.

Pour cette année, la politique de cette maison d'édition consiste à amener les livres là où l'on peut trouver des jeunes, à savoir les écoles et les universités. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, ils ont commencé avec ce qu'ils appellent "Rencontre auteurs-étudiants".

« Nous prenons donc les auteurs et les amenons à l'université. Avec l'administration, nous organisons les séances d'échange entre les étudiants et les auteurs, de sorte qu'ils puissent comprendre ce qu'est un auteur, ce qu'est un écrivain pour reprendre goût à la lecture. Parce que nous pensons que l'auteur va les inciter à lire le livre. Cela se fait autour des séances de questions-réponses. Nous faisons cela pour que les étudiants puissent rencontrer des écrivains, et par là être à côté des livres pour qu'ils puissent les lire », a-t-il précisé.

Depuis le lancement de cette initiative, à en croire Appoliange Josué Mavoungou, les choses sont en train de bouger, parce que la culture de lecture n'est plus enseignée en milieu juvénile. Aujourd'hui, les jeunes s'adonnent plus aux réseaux sociaux, notamment Tik tok, Instagram, Facebook, et la musique qui les divertissent. Autrement dit ce qui est virtuel, qui les distrait et non qui les instruit.

Beaucoup de jeunes se perdent quand ils sont en face d'un livre. Cette campagne est la bienvenue car elle a débuté l'année dernière, et a été une réussite. Les organisateurs avaient fait la ronde de cinq localités, à savoir Pointe-Noire, Dolisie, Oyo, Gamboma et Brazzaville. Ce qui leur a permis de recueillir plus de 1000 candidatures.

« Lorsque nous étions à l'Université internationale de Brazzaville, le directeur avait demandé aux étudiants de prendre des ouvrages à crédit pour aller les lire. Ce n'est pas encore ce que l'on espère mais on sait que c'est bien cela », s'est félicité le directeur général adjoint des Editions L'Harmattan.

Présentant cette maison d'édition, il a fait savoir qu'elle fabrique des livres qu'elle met à la disposition du public à travers sa librairie. Cette maison a une bibliothèque et un espace de lecture pour ceux qui veulent lire sur place. Il a affirmé que la collaboration avec les écrivains se passe très bien. Chaque année, la maison d'édition publie plusieurs oeuvres. Pour la présente année, elle est à plus de dix livres publiés, dont beaucoup d'auteurs congolais.

« Pour ce qui est des contrats, les auteurs sont rémunérés par rapport aux ventes qu'ils font. Nous faisons en sorte de les accompagner du mieux que nous pouvons dans l'organisation des formules de présentation. Cette année, pour chaque oeuvre qui va paraître, il faut que nous ayons des cérémonies de présentation et de dédicace », a-t-il promis.