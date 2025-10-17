Congo-Brazzaville: Global Unity Women International - Mariusca récompensée

La slameuse congolaise est récompensée dans la catégorie " Artistic excellence et social engagement through slam", au Global unity women international, dont la cérémonie de remise des prix se tiendra du 12 au 14 décembre à Pointe-Noire. Cette reconnaissance vient encore renforcer et légitimer son combat pour faire entendre plus davantage la voix d'une jeunesse travailleuse et déterminée à apporter des changements significatifs au sein de la société.

Mariusca Moukengue inscrit avec la nouvelle distinction une page dans son parcours déjà marqué par la force des mots et d'engagement. Peu avant, elle a été couronnée en août dernier lors des festivités du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, du titre de chevalière dans l'Ordre national du Mérite. « La slamille, j'ai le réel plaisir de vous annoncer que je suis lauréate du prix Global unity women international, category artistic excellence et social engagement through salam. Merci infiniment pour cette distinction. Vive le slam, vive la jeunesse, vive la culture, vive le Congo », a t-elle écrit sur sa page officielle.

L'artiste a profité de cet instant pour lancer un vibrant appel aux fans pour son concert de Paris, en novembre."Même dans l'ombre le slam illumine mon monde, après quatre tournées à ce jour, je poserai enfin un acte de concert dans la ville de lumière. Il y a des voix qui ne chantent pas seulement, mais ouvrent les chemins dans le silence. Je reviens portant mes mots comme des flammes douces, mes histoires comme des échos de nos propres âmes. Ce 29 novembre à la 260 music factory Paris. Paris je deviendrai un poème vivant où chaque souffle sera vert et depuis Brazzaville, j'appelle à la slamide de Paris, peu importe ta nationalité, viens te laisser traverser par la beauté, la vérité et l'émotion brute. Viens écouter ce que les mots murmurent quand ils se souviennent des êtres humains. Une soirée, une vibration, un souffle, un salam. Oui le salam t'attend", renchérit-elle

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sa voix impressionne, son discours encore plus car malgré son jeune âge, la jeune artiste congolaise a des choses à dire. Dépouillée de sa peur, elle sort de sa coquille et ose désormais déployer ses ailes après avoir pris de l'assurance. Elle n'a rien à prouver au monde si ce n'est pas ce rapport à son vécu, à la société congolaise et bien évidemment au monde qui va à la dérive. Dans un véritable jeu de miroirs, elle dépeigne sans tabou les facettes sombres de la société, invitant à la prise de conscience via des conseils. A cette exploration s'ajoute la force de la plume singulière qui frappe en plein cœur grâce à son flow et son talent grand ouvert sur le monde. En afro-rap, en slam et autres sonorités, elle évoque des thèmes comme le développement des mentalités, l'éveil de conscience de la jeune femme congolaise, la dépravation des mœurs, l'épanouissement de la culture, ainsi que l'atomisation financière de la jeunesse. Des sujets qui fâchent, certes, mais qu'elle met en lumière pour une prise de conscience générale au regard de la recrudescence du banditisme au Congo.

En effet, le talent et la présence de Mariusca Moukengue, en tant que femme dans l'univers du slam, ont fortement influencé la jeunesse congolaise. Passionnée par la poésie urbaine depuis 2015, elle est aujourd'hui l'une des artistes qui fait la fierté du Congo sur la scène nationale, continentale et internationale. Engagée et inspirée par des figures féministes fortes comme Michel Obama, Kimpa Vita, elle est à la fois slameuse et formatrice comédienne et critique d'art.