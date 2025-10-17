Congo-Brazzaville: Women music business training - Un programme de soutien aux femmes artistes

A travers le dispositif de soutien comprenant des formations, des conférences débats et des masters classes, rencontres avec les acteurs clés de l'industrie musicale et culturelle, la Scène d'ébène, initiatrice du programme, offre une vitrine exceptionnelle aux jeunes chanteuses africaines leur permettant de se faire connaître, de se faire remarquer, de gagner en visibilité et parfois même de décrocher des opportunités pour lancer leur carrière artistique.

Sur le thème "Apprendre et comprendre les dynamiques de l'industrie musicale", Women music business training est un nouveau programme de formations, de conférences et d'ateliers lancé par l'association Scène d'ébène pour contribuer à mieux faire comprendre les mécanismes de l'industrie culturelle et de l'économie de la musique à des centaines de jeunes artistes et actrices d'Afrique centrale. Il s'agit, en d'autres termes, par ce programme de soutien d'accompagner les jeunes femmes artistes et les professionnelles qui travaillent dans le secteur des industries créatives souhaitant améliorer leurs compétences et leurs connaissances afin de découvrir des opportunités pour dynamiser leurs projets créatifs, tout en favorisant les collaborations entre les acteurs.

"Notre formation accompagne les femmes qui veulent maîtriser les clés de l'industrie musicale. Apprenez à concevoir, a structurer et gérer les projets artistiques ou événementiels. Développez vos compétences et devenez actrices du changement dans le secteur musical. Rejoignez nous pour créer, diriger et faire rayonner vos projets", indique le communiqué des organisateurs

Par ailleurs, ce programme de formation permettra aux participantes d'approfondir leurs connaissances sur la mobilité artistique en Afrique en exploitant les défis et les enjeux, les opportunités et les aspirations qui vont façonner leurs expériences sur le continent africain. Cette formation va mieux cerner la situation actuelle et identifier les domaines auxquels les changements significatifs peuvent être apportés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Depuis 2021, à travers les ateliers et conférences débats intégrés dans son programme escale bantoo, Scène d'ébène a permis à des centaines de jeunes acteures de la filière musicale africaine d'accéder à une information essentielle sur le fonctionnement de l'industrie musicale et l'économie de la musique, inspirant ainsi l'émergence d'initiatives similaires qui prolongent aujourd'hui le rayonnement de notre mission. Aujourd'hui, avec notre nouvelle offre de formation Women music business training, nous nous engageons à accompagner les jeunes femmes actives du secteur musical à transformer leurs connaissances en compétences réelles, à renforcer leur leadership et à accroître leur impact professionnel au sein de l'industrie musicale africaine", ajoute le communiqué.

En accueillant les voix des artistes et actrices culturelles africaines, les organisateurs vont oeuvrer en faveur d'un environnement artistique inclusif plus favorable à la croissance, aux échanges et à la visibilité des arts et la culture africaine, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. A l'issue de cette formation qui se déroulera pendant cinq mois en ligne et cinq mois en présentiel, les participantes seront capables de mobiliser les outils et compétences nécessaires pour se développer professionnellement, de mettre en oeuvre des projets dans le secteur des industries culturelles et créatives.

Ainsi, elles pourront intégrer la grande communauté transfrontalière des acteurs du secteur au sein duquel chacun apporte ses connaissances spécifiques, ses expériences et bénéficie en retour des expériences et connaissances des pairs. Les participantes auront droit aux exposés sur les notions fondamentales liées à l'économie culturelle, à la pratique et à la consommation culturelle ; des panels de discussions avec les acteurs sur les nouvelles perspectives et approche professionnelle afin de stimuler la conscience entrepreneuriale.

Les candidates intéressées par ce programme peuvent contacter directement le comité d'organisation à l'adresse mail escale bantoo @ g mail.com.