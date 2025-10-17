Congo-Brazzaville: Innovations environnementales - Dix jeunes entrepreneurs congolais en lice

Dix jeunes innovateurs congolais sont parmi les quarante autres africains sélectionnés pour leurs projets innovants dans le cadre du concours régional des innovations environnementales dans le bassin du Congo. Ce concours témoigne la volonté de l'Organisation internationale de la Francophonie, en tant qu'initiatrice de l'événement, d' accompagner et de soutenir les jeunes innovateurs de cette sous-région. Les lauréats seront connus en 2026.

Dédié aux innovations environnementales, le concours est une vitrine essentielle pour des solutions durables et des initiatives vertes développées dans la sous-région. Plusieurs jeunes issus de la République démocratique du Congo, du Cameroun et du Gabon sont sélectionnés pour leurs projets innovants. Le Congo est valablement représenté à ce grand rendez-vous par Félicia Reine Babaleko pour son projet " Gaztech énergies renouvelables"; Marland Niceme Issangou pour son projet " AI forest planner agriculture et agroalimentaire durable"; Immaculée Thalie Héléna Ngoyo pour " Poubelle intelligente, gestion et valorisation des déchets"; krichna Exaucée Nkaya Ramatou avec " Aqua smet, agriculture et agroalimentaire durable ";

Angelina Zahra Abialo avec " Plastisse ", une initiative écoresponsable et novatrice qui transforme les déchets plastiques en fil textile offrant une solution innovante et durable aux industries du textile. Ce processus de valorisation permet de donner une seconde vie aux déchets plastiques, contribuant ainsi à la réduction de la pollution et à la préservation de l'environnement. En réduisant la dépendance aux matières premières non renouvelables, "Plastisse" représente une alternative écologique pour les fabricants et les consommateurs, tout en promouvant un modèle de production responsable. Cette initiative incarne un avenir durable où chaque déchet peut devenir une ressource précieuse pour un monde plus vert.

Ces jeunes entrepreneurs innovateurs congolais incarnent bien l'espoir d'un avenir plus vert pour le Congo et le reste du monde. Ils ne se contentent pas d'observer les défis et les enjeux de l'heure actuelle, mais se mettent en action pour répondre avec créativité et pragmatique. Leurs projets illustrent parfaitement la capacité d'innovation de la jeunesse congolaise à transporter les contraintes environnementales en opportunités de développement durable. Qu'il s'agisse de solutions fondées sur la technologie ou la valorisation de savoir-faire local, leurs initiatives sont cruciales pour la résilience de l'écosystème environnemental.

La biodiversité du bassin du Congo est un bien précieux non seulement pour les pays de la sous-région, mais aussi pour l'ensemble de la planète, abritant une flore et une faune qui sont menacées par les actions humaines. L'engagement des acteurs publics et privés sous régionaux est nécessaire pour consolider des actions afin de lutter efficacement contre la pollution, le changement climatique et la déforestation.

En effet, à travers ce programme, l'Organisation internationale de la Francophonie entend intensifier des initiatives et collaborations en matière de protection des écosystèmes critiques du bassin du Congo. Cette coopération se traduira par des actions concrètes de terrain, à savoir le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs innovateurs de la sous-région, l'accès aux financements pour la conservation et l'amélioration de la gouvernance environnementale.