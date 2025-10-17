Congo-Brazzaville: Lire ou relire - « L'autre côté » de Léo Henry

Publié à Paris aux éditions Payot-Rivages, le roman de l'écrivain français est un récit fictionnel qui montre le mal-être du monde contemporain.

L'histoire du roman se déroule autour de Rostam, un anti-héros habitant Kok Tepa, une cité-Etat marquée par une étrange épidémie qui l'isole et décime sa population. Cette cité est dirigée par des moines qui détiennent les secrets de l'immortalité transmis par les dieux, il y a dix fois mille ans, en récompense d'un sacrifice oublié. Devant cette catastrophe sanitaire, seuls les moines sont à l'abri.

Rostam, comme les autres castes inférieures qui occupent cette cité sinistrée, s'enfuit avec sa femme et leur unique fille pour échapper au spectre mortifère; surtout pour chercher un hôpital capable d'administrer les soins favorables à leur fille atteinte déjà de la terrible maladie.

Le chemin de l'exil sanitaire est confronté par l'épreuve de la prison à laquelle sont soumis les fugitifs issus de la cité de Kok Tepa. C'est dans la prison que la vie de Rostam et de sa petite famille ne sera plus indéfiniment la même. Sévices, trahisons, trafic d'influence, drogues et crimes sont le lot des réalités immondes qui caractérisent l'univers carcéral. La réalité est presque la même partout dans le monde.

Séparé de son épouse et de sa fille, Rostam mène une vie de gangster, entraîné par son ancien bourreau, devenu son compagnon de crime et de rapine. Comme l'affirme Rousseau, « l'homme est né bon, mais c'est la société qui le corrompt », ce récit montre le côté lugubre et acariâtre de la société au-delà des apparences de bonhommie et de candeur. L'influence de la société sur l'individu et la résilience sont les thèmes majeurs de ce roman de style sartrien.

Né à Strasbourg en 1979, Léo Henry a publié plusieurs romans, nouvelles et bandes dessinées. Les scénarios de ses livres peuvent être facilement adaptés au cinéma.