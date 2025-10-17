Congo-Brazzaville: Construction du Datacenter - La société en charge des travaux menace d'abandonner le chantier

La société chinoise chargée d'exécuter les travaux de construction du Datacenter national a brandi, le 15 octobre, au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, la menace de déserter le chantier, si jamais le gouvernement ne versait pas sa dernière quote-part de financement.

Cofinancé avec la Banque africaine de développement (BAD), le chantier du Datacenter national, dont les travaux sont pourtant déjà exécutés à 95%, s'est arrêté depuis un bout de temps. Exprimant son indignation au ministre Léon Juste Ibombo, l'entreprise chinoise Sumec, adjudicatrice du projet, a fustigé la léthargie du gouvernement qui peine à décaisser sa dernière quote-part de financement, tel qu'arrêté avec la BAD.

Face à ce blocus, la société a estimé que si le gouvernement n'a pas honoré ses engagements d'ici à la fin de ce mois, elle préfèrera plier ses bagages pour s'en aller, afin de faire de cette infrastructure stratégique un « éléphant blanc ».

« Nous avons démarré ce chantier avec beaucoup de courage parce que nous estimions livrer l'ouvrage dans les délais règlementaires. Déjà exécutés à 95%, ces travaux se sont arrêtés depuis un moment à cause du gouvernement qui peine à décaisser sa quote-part du financement pour achever les travaux. Nous lui accordons la dernière chance, mais si cet argent est débloqué à temps, nous allons achever les travaux dans 45 jours », a indiqué un responsable de la société chinoise.

Pour la BAD qui finance une grande partie du projet, cette interruption porte préjudice au calendrier initialement établi et bouleverse les programmes de son institution.

S'exprimant à cet effet, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a assuré l'entreprise que le gouvernement va se battre pour résoudre le problème.

« Il y a trois mois, nous étions ici avec le directeur de la BAD en charge de l'Afrique centrale et de l'Ouest, pour suivre l'évolution des travaux. Nous voici encore aujourd'hui pour faire le même constat. Nous retenons que le chantier avance normalement, mais le non décaissement de la quote-part du financement du gouvernement bloque l'achèvement des travaux. Nous avons donc reçu de la société Sumec une correspondance dans laquelle elle nous menaçait, nous sommes donc venus la conforter pour lui rassurer que le gouvernement va tout mettre en oeuvre pour lever le blocus. Nous allons transmettre le dossier auprès du Premier ministre pour que la situation soit débloquée au plus vite », a promis Léon Juste Ibombo.

Erigé sur l'ancien site de l'UAPT situé en face du camp La milice, dans le deuxième arrondissement Bacongo, le Datacenter national est une infrastructure déterminante. C'est un immeuble moderne de trois niveaux avec un sous-sol. Le bâtiment servira de siège technique et permettra au Congo de stocker, d'héberger et de traiter toutes ses données numériques et applications développées sur place en toute indépendance.

L'objectif du projet est de garantir la souveraineté, la sécurité numérique et électronique du Congo ainsi que de la sous-région. L'immeuble comprend des salles serveurs, de contrôle, de supervision, de réunion, de conférence ainsi qu'un local technique devant abriter les équipements d'énergie et de climatisation. Il est déjà à moitié équipé.