Congo-Brazzaville: AMC 2025 - Roga Roga reçoit la certification platine avec 'Bokoko'

Le 8 octobre dernier, l'Africa Music & Charts (AMC) a dévoilé sa nouvelle vague de certifications musicales, consacrant les artistes africains les plus performants sur les plateformes numériques. En tête des distinctions figure Roga Roga, icône de la rumba congolaise, qui décroche une certification platine pour son titre "Bokoko".

Avec plus de 10 millions d'équivalents streams, "Bokoko" franchit le seuil requis pour le platine, une première pour son compositeur dans le cadre des certifications AMC. Ce morceau, dont le titre signifie "tradition" en lingala, rend hommage aux racines culturelles du Congo tout en les réinterprétant dans une esthétique résolument contemporaine. Sans guitare, volontairement épuré, le titre séduit par sa force rythmique, sa sobriété sonore et son message identitaire affirmé.

Le clip officiel, diffusé sur YouTube, cumule aujourd'hui plus de 64 millions de vues, témoignant son impact visuel et émotionnel. Il met en scène des symboles forts de la culture congolaise dans une réalisation soignée, renforçant la portée du message porté par l'artiste.

La certification AMC repose sur des critères stricts, à savoir 10 millions de streams pour le platine, 5 millions pour l'or, et 30 millions pour le diamant. En atteignant ce seuil, Roga Roga rejoint le cercle restreint des artistes de Brazzaville certifiés à l'échelle continentale, aux côtés d'Afara Tséna et de quelques figures émergentes.

Ce succès confirme la montée en puissance de la scène musicale brazzavilloise, longtemps éclipsée par celle de Kinshasa. Il illustre également la capacité de Roga Roga à réinventer la rumba, en la rendant accessible, moderne et universelle.

Leader du groupe Extra Musica, Roga Roga a marqué les années 2000 et 2010 avec des albums emblématiques tels que Sorcellerie (Kindoki), Contentieux, 242, État-major ou Trop c'est trop. Son style mêle ndombolo, rumba et soukous, avec une maîtrise rare de la composition, du chant, de la guitare et de l'arrangement.

Né le 31 août 1974 à Owando, dans le département de la Cuvette, Rogatien Ibambi Okombi - alias Roga Roga - débute dans une chorale catholique avant de fonder Extra Musica en 1993. Malgré les scissions internes, il impose Extra Musica Zangul comme référence continentale, sacré meilleur groupe africain de la décennie aux Kora Awards.

En 2010, il est décoré chevalier dans l'Ordre du Mérite congolais par le président Denis Sassou N'Guesso, devenant le premier artiste de sa génération à recevoir cette distinction. En 2021, il est honoré Kundé du leader charismatique d'Afrique centrale et d'un Prix spécial du jury au Primud à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Créé en 2025, l'AMC est un organisme panafricain qui certifie les succès musicaux en Afrique francophone. En se fondant sur les données de streaming et les ventes numériques, il propose une mesure transparente et équitable de la performance des artistes. Ses certifications visent à valoriser les carrières, structurer l'industrie musicale et renforcer la visibilité des talents africains.