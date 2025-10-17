Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Servair Abidjan réalise la meilleure performance du marché des actions ce 16 octobre 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 16 octobre 2025, le titre Servair Abidjan Côte d'Ivoire, qui opère dans le secteur de l'avitaillement des avions, a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,35%.

Le cours de cette valeur est passé de 2 110 FCFA la veille à 2 265 FCFA ce 16 octobre 2025, soit une augmentation de 155 FCFA en valeur absolue. Entre le 14 octobre 2025 où il cotait 1 965 FCFA et ce 16 octobre 2025, le cours de l'action Servair Abidjan Côte d'Ivoire connait une augmentation de 300 FCFA. Au premier semestre 2025, la société Servair Abidjan a vu son résultat net progresser de 16,4% à 825,580 millions de FCFA contre 708,998 millions de FCFA au 30 juin 2024.

La direction de l'entreprise explique cette hausse par la combinaison de plusieurs éléments que sont la croissance du trafic aérien, le démarrage de nouveaux marchés sur le non aérien ainsi qu'une amélioration de gestion de la matière première. La même tendance est notée concernant le troisième trimestre avec une hausse de 17% du résultat net.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 2 265 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,06% à 3 710 FCFA), SOGB Côte d'Ivoire (plus 2,07% à 8 890 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 1,45% à 700 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 1,44% à 8 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 1 565 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 2 470 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 6,14% à 2 370 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 13 750 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 690 FCFA).

Concernant la valeur totale des transactions, elle s'est établie à 2,136 milliards FCFA contre 1,988 milliard FCFA le mercredi 15 octobre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 178,732 milliards, passant de 13 014,667 milliards FCFA la veille à 12 835,935 milliards FCFA ce jeudi 16 octobre 2025.

Celle du marché des obligations connait une baisse de 663 millions, en passant de 10 965,249 milliards FCFA la veille à 10 964,586 milliards FCFA ce 16 octobre 2025.

Les trois indices sont en fortes baisses. L'indice BRVM composite s'est ainsi replié de 1,37% à 332,92 points contre 337,55 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi régressé de 1,62% à 164,31 points contre 167,02 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre la plus forte baisse avec 1,85% à 139,37 points contre 142,00 points la veille.