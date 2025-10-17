Afrique de l'Ouest: Le Mali lève près de 29 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA.

A l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans organisée le mercredi 15 octobre 2025, le Mali a levé 28,786 milliards FCFA sur le marché de l'UEMOA.

Ces fonds levés sont destinés au financement du budget de l'Etat malien. Pour ce faire, le montant mis en adjudication était de 30 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 30,557 milliards de FCFA. Le taux de couverture du montant mis en adjudication s'est situé à 101,86%.

Le montant des soumissions retenu est 28,786 milliards de FCFA et celui rejeté à 1,771 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 94,20%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,67% pour les bons, 9,32% pour les obligations de 3 ans et 7,38% pour celles de 5 ans.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 14 octobre 2026. Concernant le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur la valeur nominale de ces bons.

Le Trésor Public malien entend d'autre part rembourser le capital des obligations le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 16 octobre 2028 pour celles de 3 ans et au 16 octobre 2030 pour celles de 5 ans. Il payera les intérêts par an selon un taux de 6,15% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.