Congo-Brazzaville: Assemblée nationale - Offrir aux Congolais un budget répondant à leurs attentes légitimes

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a déclaré le 15 octobre, à l'ouverture des travaux de la 10e session budgétaire, que la mission des députés est d'offrir au peuple congolais « une loi de finances qui réponde à ses attentes les plus légitimes ».

Selon le président de la chambre basse du Parlement, la session ordinaire budgétaire se tient dans un contexte social, économique et politique exigeant, où la population attend des députés une écoute attentive et des décisions hardies. C'est ainsi qu'il les a invités à faire preuve de rigueur, de discipline et de disponibilité. Isidore Mvouba a également estimé que malgré les tensions économiques, la République tient le bon bout. En dépit des contraintes financières, l'effectivité de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national démontre, a-t-il souligné, la résilience des institutions du pays et la détermination du gouvernement à assurer la continuité du service public.

« Je voudrais saluer ici, au nom de la représentation nationale, l'ensemble de la communauté éducative pour ce bel effort collectif. De même, en votre nom, j'invite cette communauté à faire preuve de clairvoyance et de patriotisme pour ne pas céder aux sirènes de la chienlit. C'est pourquoi, dans l'examen et l'adoption du projet du budget 2026, l'Assemblée nationale aura à faire preuve d'ingéniosité pour accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources, la digitalisation des procédures financières et la poursuite des réformes, et tout cela, sans bégaiement, ni atermoiement », a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Il a précisé que l'appui et la contribution du partenariat public-privé serait indispensable d'autant plus que le peuple attend des solutions idoines à ses problèmes.

Il a aussi rappelé que l'un des devoirs des parlementaires est de veiller à ce que des solutions adéquates soient trouvées aux problèmes de la population, car le chemin vers le développement se construit dans l'endurance et la ténacité. Isidore Mvouba a remercié, par ailleurs, les partenaires au développement pour l'appui conséquent qu'ils apportent au Congo. D'après lui, certains partenaires tels que le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et la Banque mondiale s'investissent dans le renforcement et l'amélioration des conditions de transport de l'énergie électrique, entre Pointe-Noire et Brazzaville. Il a rappelé avoir salué l'échange interactif entre les parlementaires et les experts de la Banque mondiale sur la dissémination de la 12e édition du rapport de suivi de la situation économique et financière du Congo.

Outre le caractère purement budgétaire de cette session qui va se clôturer le 23 décembre prochain, l'Assemblée nationale organisera, avec l'appui de partenaires au développement, des journées parlementaires consacrées au renforcement de leurs capacités sur des thématiques d'importance, comme le Programme accéléré de développement communautaire, un des leviers de l'opérationnalisation du Plan national de développement 2022-2026.

« Au travers des projets et programmes de développement au niveau local, il est attendu la transformation structurelle des conditions de vie de la population des zones rurales et périurbaines, avec à la clé, la croissance économique. En outre, les députés que nous sommes renforcerons nos capacités sur les importantes thématiques, comme l'égalité des sexes, l'inclusion sociale, l'autonomisation des femmes et filles, la lutte contre la tuberculose et le VIH/Sida », a-t-il poursuivi.

La représentation nationale va organiser, avec le concours de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, un séminaire sur la recherche biomédicale. Elle lancera ensuite avec l'appui de la Fédération pour la paix universelle, le Réseau parlementaire congolais de l'Association internationale des parlementaires pour la paix universelle. « J'invite le premier secrétaire à prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la bonne organisation de toutes ces journées parlementaires qui augurent des moissons abondantes au cours de cette session », a exhorté le président de l'Assemblée nationale.

A quelques jours de la clôture le 30 octobre des opérations de révision des listes électorales, il a appelé les Congolais à poursuivre leur enrôlement au processus en cours. « Tout le monde devrait avoir à l'esprit que ce processus est un marqueur de la vitalité de notre démocratie qui participe au renforcement de la traçabilité de tout scrutin », a conclu Isidore Mvouba.