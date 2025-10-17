Congo-Brazzaville: Disparition - Le PCT rend un dernier hommage à Sylvain Raphaël Eba

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu, le 16 octobre à Brazzaville, en présence du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, un dernier hommage à l'un de ses cofondateurs et membre du Comité central, Sylvain Raphaël Eba, décédé le 22 septembre à l'âge de 76 ans.

Après le recueillement, le chef de l'Etat a déposé une gerbe de fleurs au siège fédéral du PCT à Mpila, avant l'inhumation de l'ancien vice-maire de Brazzaville au mausolée Marien-Ngouabi. Né le 14 avril 1949 à Okassa, dans le district d'Ollombo, département des Plateaux, Sylvain Raphaël Eba est l'un des cofondateurs du PCT en 1969 avec le numéro matricule 127. Formé à l'Ecole normale des instituteurs de Brazzaville entre 1966 et 1968, il a été directeur des Jardins d'enfants militaires près l'assistanat militaire de 1968 à 1971 et directeur de l'école Moussa-Eta de 1971 à 1972.

Ses contacts avec les enfants militaires l'ont sans nul doute incité à aimer le métier des armes. En effet, Sylvain Raphaël Eba poursuivra ses études à l'Institut Simféropol de 1972 à 1973 et à l'Ecole supérieure du Komsomol de 1973 à 1974, sanctionnées par deux licences en sciences sociales et politiques, deux maîtrises et deux diplômes d'études approfondies en sciences militaires et politiques. De 1975 à 2001, il a suivi d'autres formations en URSS, en Chine, en France et au Botswana.

Admis à la retraite au grade de colonel des Forces armées congolaises, Sylvain Raphaël Eba a reçu, grâce à ses multiples formations, plusieurs qualifications. Politologue, éditorialiste et observateur politique, chef de section et commandant de bataillon, commandant d'état-major tactico-opérationnel, officier de reconnaissance et de renseignements militaires, stratège militaire option Maquette des politiques de défense, de statuts et règlements des partis politiques, associations et bien d'autres.

Le colonel Sylvain Raphaël Eba a occupé, entre autres, les fonctions de directeur-fondateur et rédacteur en chef du journal Le combattant rouge de l'Armée populaire nationale de 1972 à 1978 ; commissaire politique de la région de la Likouala de 1976 à 1977 ; commandant de la 2e compagnie du Groupement aéroporté, commandant en second de l'Ecole militaire préparatoire des cadets de la révolution de 1977 à 1979.

Il fut également vice-président du Conseil exécutif de la commune de Brazzaville et permanent du parti de la ville, directeur de l'Office national des sports scolaires et universitaires de 1979 à 1986. De 1986 à 1999, Sylvain Raphaël Eba était attaché militaire naval et de l'air près les ambassades de la République du Congo auprès de l'URSS, la Hongrie, la Mangolie, la Finlande, la Roumanie et les quatorze Etats de la Communauté des Etats indépendants, avec statut de représentant résident du Congo auprès du KBG à Moscou.

Un fidèle parmi les fidèles du parti

Au plan politique, il a commencé son engagement en 1964 alors qu'il n'avait que 15 ans. Secrétaire général de la section jeunesse du Mouvement national de la révolution d'Abala, dans les Plateaux, il a aussi assumé les fonctions de président de l'Union générale des élèves et étudiants du Congo d'Abala et vice-président de la section de cette association dans les Plateaux.

Juge à la Cour révolutionnaire de justice, membre du Comité central de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) et secrétaire du Comité central, chargé de la ville de Brazzaville. Secrétaire du Comité central de l'UJSC, directeur de la presse, propagande et information près la Direction politique générale à l'Armée ; il a été aussi président du comté PCT en URSS ; député à l'Assemblée nationale populaire ; secrétaire chargé de l'organisation, de la mobilisation et des ressources humaines du comité PCT de l'arrondissement 3 Poto-Poto.

Sur le plan sportif et culturel, Sylvain Raphaël Eba a dirigé l'association sportive Etoile du Congo de 1979 à 1986 en qualité de président général ; président du Conseil national de l'association des retraités de la force publique et président du conseil de l'Association Vocal Bantou.

Prononçant l'oraison funèbre, le président du comité PCT-Poto-Poto, Ferréol Constant Patrick Gassakys, a rappelé que la disparition de Sylvain Raphaël Eba est une grande perte pour ses familles biologique et politique, notamment le PCT qui voit s'en aller un cadre dévoué et un dirigeant très engagé. « A quelques mois de la tenue du 6e congrès ordinaire du PCT et de la présidentielle de 2026, il y a lieu de relever que le camarade Sylvain Raphaël Eba a participé à toutes les batailles du parti, fidèle parmi les fidèles aux côtés du camarade président du Comité central... Nous regrettons que le camarade Sylvain Raphaël Eba, plusieurs fois chef de la police des travaux, ne soit plus là pour nous brandir amicalement le panneau portant l'inscription "Silence"», a-t-il laissé entendre.