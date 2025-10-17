Congo-Kinshasa: Exécutif provincial de Kinshasa - Le Rflap déplore l'absence des femmes dans la nouvelle équipe

À la suite de la publication de la nouvelle équipe du gouvernement provincial de Kinshasa sous la conduite du gouverneur Daniel Bumba, des voix s'élèvent pour dénoncer la violation flagrante de la parité pourtant consacrée dans la Constitution. Parmi elles, celle du Réseau des femmes leaders pour l'accès à la parole (Rflap).

Dans un communiqué de presse publié le 16 octobre, le Rflap exprime sa profonde indignation face à l'absence totale des femmes dans la nouvelle équipe de l'exécutif provincial de Kinshasa, rendue publique par l'arrêté N° SC/232/CAB/GVK/DBL/2025. Pour le Rflap, cela traduit la discrimination à l'égard des femmes, en contradiction flagrante avec les dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo (RDC) qui garantit le principe de la parité homme-femme dans la gestion des institutions publiques.

Le Rflap rappelle que la participation des femmes aux instances de prise de décision n'est pas un privilège, mais un droit constitutionnel et un gage de bonne gouvernance inclusive. "Cette attitude constitue ainsi un recul inquiétant dans la promotion de l'égalité des chances et la représentation équitable des genres dans la sphère politique congolaise", dénonce la coordinatrice nationale du Rflap, Grâce Israëlla Ngyke.

Cette organisation souligne, par ailleurs, que cette décision est loin de refléter la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme champion de la masculinité positive en Afrique, et dont l'engagement en faveur de la promotion du leadership féminin ne cesse d'être affirmé tant au niveau national qu'international.

En conséquence, le Rflap appelle le gouverneur de la ville de Kinshasa à se ressaisir et à intégrer des femmes compétentes et qualifiées au sein de son équipe gouvernementale, afin de respecter les engagements constitutionnels et politiques de la RDC en matière de parité et de justice sociale. Le Réseau réitère son engagement à poursuivre son plaidoyer pour une représentation équitable des femmes dans toutes les sphères de décision publique, gage d'un développement harmonieux et inclusif de la RDC.