Cote d'Ivoire: Inclusion numérique et financière - 500 femmes formées au projet WaveUp

En vue de créer une vague de croissance et d'impact destinée à propulser les femmes vers le succès tout en contribuant à l'essor économique de la Côte d'Ivoire, Wave et DigiFemmes ont officiellement lancé le projet WaveUp le jeudi 16 octobre 2025, à Abidjan.

Grâce à ce projet, 500 femmes dirigeantes de très petites et petites entreprises, en phase de structuration et exerçant sur le territoire ivoirien, bénéficient de formations en ligne. Durant un mois, elles seront instruites sur des thématiques telles que le savoir-être, l'innovation, le leadership et l'entrepreneuriat.

Les objectifs visés sont, entre autres, de révéler les talents, d'offrir des opportunités d'apprentissage en entrepreneuriat et en leadership, de renforcer les compétences professionnelles, de créer des emplois mesurables et d'ancrer l'adoption de Wave Business.

Les conférenciers du jour, Kevin Niangoran, secrétaire général de DigiFemmes et Mme Carlène Kondoh Tano, directrice des affaires publiques de Wave, ont précisé qu'à la deuxième étape, les 15 meilleures participantes parmi les 500 poursuivront la formation en présentiel.

Durant deux jours, elles prendront part à un bootcamp intensif afin de structurer leurs projets et de perfectionner leur pitch.

Au terme de cette phase, les trois lauréates qui se distingueront seront financées et accompagnées activement. Elles pourront bénéficier jusqu'à 2 000 000 Fcfa ainsi que d'un accompagnement individuel de trois mois, incluant un mentorat stratégique, ont-ils expliqué.

Pour conclure, les conférenciers ont rappelé les critères de sélection ayant permis de retenir les 500 participantes : être dirigée par une entrepreneure disposant d'un niveau d'études secondaires minimum ; être basée en Côte d'Ivoire, y compris dans les zones rurales et périphériques ; exercer dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, le commerce, l'artisanat moderne, les services de proximité, le numérique ou les énergies durables, et manifester une volonté claire d'intégrer les paiements digitaux dans la gestion quotidienne ainsi que de formaliser sa trajectoire de croissance.