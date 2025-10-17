Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO renforce les capacités judiciaires face aux défis de la cryptomonnaie et du financement du terrorisme

16 Octobre 2025
United Nations Stabilization Mission in the DR Congo (Kinshasa)
communiqué de presse Par Jean-Tobie Okala

Dans un contexte marqué par l'évolution rapide des technologies numériques et financières, la MONUSCO intensifie son appui aux institutions judiciaires congolaises. Depuis le 13 octobre, une formation spécialisée se déroule à Beni à l'intention d'inspecteurs de police judiciaire ainsi que de magistrats civils et militaires.

Organisée par la section d'Appui à la justice, cette session de deux semaines sur le thème « La cryptomonnaie et les échanges chiffrés : nouveaux défis pour la lutte contre le financement du terrorisme » réunit dix participants, dont deux femmes, et s'achèvera le 24 octobre 2025.

Le commandant Rhafer Ahnouche, expert en investigation numérique, précise que cette initiative vise à « renforcer les capacités des acteurs judiciaires face aux mutations technologiques et financières qui complexifient la traçabilité des flux monétaires. Ces outils peuvent être détournés pour financer des activités illicites, notamment le terrorisme et la criminalité organisée ».

Les travaux portent sur la compréhension des mécanismes de la cryptomonnaie, l'identification des risques liés à son utilisation, la collecte et l'analyse de preuves numériques, ainsi que la coopération entre institutions judiciaires et sécuritaires.

La magistrate Deborah Mabondani, substitut du Procureur près le Tribunal de paix de Beni, salue cette initiative : « Cette formation prolonge celle que nous avions suivie sur le financement du terrorisme. Elle nous permet d'approfondir nos connaissances des technologies employées dans les transactions suspectes et les échanges chiffrés. Ces compétences renforceront notre capacité à détecter et à poursuivre les cas de financement illicite ».

Cette activité s'inscrit dans la stratégie de la MONUSCO visant à appuyer la justice congolaise dans la lutte contre l'impunité, le crime organisé et le terrorisme à travers le renforcement des compétences techniques et opérationnelles des acteurs judiciaires.

