Sénégal: Bassirou Diomaye Faye reçoit le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a reçu jeudi, au Palais de la République, le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye, des mains du professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du 80e anniversaire de cet événement historique, a constaté l'APS.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, de plusieurs membres du gouvernement, de diplomates ainsi que d'autorités administratives, civiles et militaires.

Fruit d'un travail de recherche, de documentation et de concertation, le Livre blanc vise à éclairer les circonstances du massacre du 1er décembre 1944, à honorer la mémoire des victimes et à favoriser une reconnaissance historique partagée entre les nations concernées.

Le professeur Mamadou Diouf, qui a symboliquement remis l'ouvrage au Premier ministre avant sa transmission au chef de l'État, a souligné "la portée scientifique et mémorielle de ce document, conçu comme une contribution à la vérité historique et à la réconciliation".

Dans son allocution, le président Bassirou Diomaye Faye a indiqué que "cette cérémonie ne célèbre pas un souvenir, mais consacre un acte de vérité, un moment d'histoire et de conscience, symbole de la volonté de connaître un passé enfoui".

"Ce livre est un engagement commun vers la vérité, la justice et la réconciliation. Nous devons en tirer une leçon pour fonder des relations basées sur la vérité. C'est un récit par nous, pour nous, le résultat d'un refus, celui que notre histoire nous soit racontée par d'autres", a affirmé le chef de l'État.

Il a salué "une oeuvre collective nourrie par la recherche, la conviction et le devoir", estimant qu'elle "honore celles et ceux qui, par leur science et leur foi en la vérité, ont permis à notre nation d'interroger son histoire avec courage et sérénité".

Le président de la République a également appelé à "la poursuite des fouilles archéologiques", rappelant que "la vérité historique ne se décrète pas, elle se découvre".

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, exprimé "une certaine amertume" concernant "la coopération attendue de la République française, dont la mise à disposition complète des archives n'a toujours pas été à la hauteur des espérances".

"Le Livre blanc que nous recevons aujourd'hui constitue une étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique. Il représente bien plus qu'un simple rapport, c'est un récit fondé sur des preuves tangibles, puisées dans les archives que nous détenons ici et en France", a-t-il souligné.

Le chef de l'État a conclu en rendant hommage aux Tirailleurs africains, estimant que leur mémoire "doit demeurer une lumière dans la conscience du continent et inspirer les générations présentes et futures à bâtir une Afrique de paix, de justice et de fraternité".