Sénégal: La tribune du stade municipal va passer à 2000 places dès l'année prochaine

16 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le maire de Kaffrine (centre), Abdoulaye Saydou Sow a annoncé la poursuite des travaux de modernisation du stade municipal avec l'élargissement de la tribune qui va passer dès l'année prochaine, de 500 à 2000 places.

"Le stade de Kaffrine était dans un état délabré. Depuis notre arrivée, nous avons beaucoup investi, notamment avec l'installation de projecteurs, la pose d'un gazon synthétique et la construction d'une tribune de 500 places. Désormais, nous allons poursuivre ces efforts avec l'élargissement de la tribune à 2000 places, que nous inscrirons dans le budget 2026, pour le grand bonheur de la jeunesse de Kaffrine", a-t-il déclaré.

Il assistait mercredi à la finale de la Coupe du maire de Kaffrine dont il était le parrain, en présence de plusieurs personnalités régionales et de responsables du football sénégalais.

Abdoulaye Saydou Sow a également fait part de son ambition de créer une académie de football à Kaffrine, afin d'accompagner les écoles de football locales, de soutenir la jeunesse et de préparer la relève à travers la formation de la petite catégorie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a annoncé aussi la reconstruction prochaine de la salle polyvalente de Kaffrine.

La finale a opposé l'ASC Jappo à l'ASC Nguelemou, avec la victoire de cette dernière par tirs aux buts.

L'équipe victorieuse a reçu trois millions de francs CFA, un trophée et divers accessoires, tandis que l'équipe perdante a bénéficié de deux millions de francs CFA.

La zone organisatrice a, quant à elle, reçu 1,5 million de francs CFA pour les frais d'organisation.

En outre, les 32 équipes de la commune ont chacune bénéficié d'une subvention de 200 000 francs CFA et les deux zones ont, quant à elles, reçu 500 000 francs CFA chacune.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.