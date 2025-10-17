Sénégal: La tribune du stade municipal va passer à 2000 places dès l'année prochaine

Kaffrine — Le maire de Kaffrine (centre), Abdoulaye Saydou Sow a annoncé la poursuite des travaux de modernisation du stade municipal avec l'élargissement de la tribune qui va passer dès l'année prochaine, de 500 à 2000 places.

"Le stade de Kaffrine était dans un état délabré. Depuis notre arrivée, nous avons beaucoup investi, notamment avec l'installation de projecteurs, la pose d'un gazon synthétique et la construction d'une tribune de 500 places. Désormais, nous allons poursuivre ces efforts avec l'élargissement de la tribune à 2000 places, que nous inscrirons dans le budget 2026, pour le grand bonheur de la jeunesse de Kaffrine", a-t-il déclaré.

Il assistait mercredi à la finale de la Coupe du maire de Kaffrine dont il était le parrain, en présence de plusieurs personnalités régionales et de responsables du football sénégalais.

Abdoulaye Saydou Sow a également fait part de son ambition de créer une académie de football à Kaffrine, afin d'accompagner les écoles de football locales, de soutenir la jeunesse et de préparer la relève à travers la formation de la petite catégorie.

Il a annoncé aussi la reconstruction prochaine de la salle polyvalente de Kaffrine.

La finale a opposé l'ASC Jappo à l'ASC Nguelemou, avec la victoire de cette dernière par tirs aux buts.

L'équipe victorieuse a reçu trois millions de francs CFA, un trophée et divers accessoires, tandis que l'équipe perdante a bénéficié de deux millions de francs CFA.

La zone organisatrice a, quant à elle, reçu 1,5 million de francs CFA pour les frais d'organisation.

En outre, les 32 équipes de la commune ont chacune bénéficié d'une subvention de 200 000 francs CFA et les deux zones ont, quant à elles, reçu 500 000 francs CFA chacune.