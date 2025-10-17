Sénégal: Adama Aly PAM propose des 'axes stratégiques' pour inscrire durablement le livre dans le quotidien

Dakar — La création d'une bibliothèque nationale fait partie des mesures dont la mise en œuvre devrait permettre d'inscrire durable le livre dans le quotidien des Sénégalais, estime le responsable des archives, de la bibliothèque et de la gestion des dossiers à l'UNESCO, Adama Aly Pam.

"Il est regrettable de constater que soixante-cinq ans après l'accession du pays à l'indépendance, le Sénégal ne dispose toujours pas d'une bibliothèque nationale, siège de souveraineté patrimoniale", a-t-il dit en prononçant la conférence inaugurale de la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national du livre et de la lecture, présidée jeudi à Dakar par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye.

Adama Aly Pam pense que la bibliothèque nationale, dont le projet est en discussion au Sénégal, "doit être une institution fondatrice, moderne, dotée de missions de dépôt légal, de conservation, de numérisation et de diffusion".

À son avis, ce futur établissement de promotion du livre et de la culture doit disposer d'antennes régionales pour constituer progressivement un réseau national de lecture.

L'archiviste propose également la création d'un réseau national de lecture publique, avec le déploiement progressif de bibliothèques communales et départementales interconnectées et accessibles gratuitement.

M. Pam suggère de mettre en place un fonds national de développement des bibliothèques, dont la mission sera de soutenir les efforts des municipalités et d'accorder une priorité à l'édition en langues nationales (wolof, pulaar, sérère, mandingue, diola, etc.), afin de rapprocher le livre des communautés.

"Positionner le Sénégal comme hub régional du livre"

Le responsable des archives, de la bibliothèque et de la gestion des dossiers à l'UNESCO recommande aussi de faciliter la traduction d'auteurs sénégalais dans d'autres langues, pour leur donner une visibilité internationale.

Il demande au Sénégal de s'inspirer, sur ce point, de l'exemple de la Côte d'Ivoire en réservant aux nationaux l'exclusivité du marché des manuels scolaires.

Adama Aly Pam, docteur en histoire, préconise le développement d'un réseau de bibliothèques scolaires financées par le ministère de l'Éducation nationale, avec 4 % de son budget. Il invite à renforcer la production éditoriale.

La lecture, plus qu'une pratique intellectuelle, est "le socle de l'éducation, le ferment de l'esprit critique et le vecteur de l'émancipation", a analysé Adama Aly Pam, insistant sur la nécessité de "positionner le Sénégal comme hub régional du livre".

Il propose l'organisation d'un salon annuel international du livre de Dakar, avec une ouverture panafricaine.

Promouvoir le Sénégal comme plateforme de coopération Sud-Sud

L'archiviste estime que le Sénégal peut, de cette manière, faire acte de candidature pour accueillir, "dans les prochaines années", le titre de capitale mondiale du livre de l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Cela devrait contribuer à promouvoir le Sénégal comme plateforme de coopération Sud-Sud pour l'édition et la circulation du livre africain, a souligné M. Pam, un ancien fonctionnaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et du Programme des Nations unies pour le développement.

Il a évoqué la question de la restitution et de la valorisation du patrimoine documentaire sénégalais, en demandant aux autorités du pays de mener des négociations avec la France pour la copie numérique, la restitution ou la mise en dépôt d'archives et de manuscrits liés au Sénégal, notamment la bibliothèque "omarienne" conservée à la Bibliothèque nationale de France.

M. Pam invite à la création d'un centre national du patrimoine écrit et documentaire, qui sera chargé d'inventorier, de conserver et de valoriser les archives sénégalaises, y compris les manuscrits islamiques détenus par les familles religieuses du pays.