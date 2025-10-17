Sénégal: Un tournoi de mini-football prévu en décembre prochain au pays

Dakar — L'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS) va organiser un tournoi en décembre prochain, a appris l'APS, jeudi, de son président, Mouhammad Karamoko Baldé.

La compétition réunira les 10 meilleures équipes du Sénégal, qui seront sélectionnées par l'APMFS.

Ce tournoi, un moment de promotion de "l'esprit d'équipe, de la passion et de la compétition", "offrira à la jeunesse sénégalaise un cadre d'expression sportive et conviviale", selon M. Baldé.

Le mini-football, une variante du football d'association à effectif réduit, se joue souvent à cinq contre cinq, mais les effectifs de chaque équipe peuvent aller jusqu'à neuf.

Les matchs se jouent sur un gazon synthétique de 50 mètres de longueur et de 30 mètres de largeur.

Une partie de mini-football se joue en deux périodes de vingt-cinq minutes chacune. Ce sport est ouvert aux joueurs professionnels et aux amateurs.

Le futsal, un football voisin du mini-football, est pratiqué sur un terrain dur en salle.

Le Sénégal a pris part à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, du 14 au 25 juillet 2025, à Derna, en Libye. Cette dernière est le vainqueur de cette compétition.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, une organisation créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-foot, laquelle est entièrement indépendante de la FIFA.