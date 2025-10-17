Sénégal: Ligue des champions CAF - Al Ahly et Mamelodi Sundowns en lice ce week-end

Dakar — Les cadors du football africain, Al Ahly et Mamelodi Sundowns, entrent en lice ce week-end en Ligue des champions de la CAF, à l'occasion des matchs aller du deuxième tour préliminaire.

Exemptés du premier tour, ces grands du continent débutent ainsi leur campagne continentale.

Al Ahly d'Egypte, club le plus titré de la compétition avec 12 trophées fera son entrée dans la compétition, ce samedi, contre Aigle Noir de Burundi à 13h GMT à Bujumbura.

Le champion en titre, le Pyramids FC d'Egypte devait affronter, le même jour, les Ethiopiens de l'Ethiopian Insurance, mais le match a été reporté.

L'Espérance de Tunis, quatre fois vainqueur de la compétition (1994, 2011, 2018, 2019), se déplacera samedi, sur la pelouse du Rahimo FC du Burkina Faso. La rencontre est prévue à 16h GMT.

A la même heure, le champion en 1966, le Stade d'Abidjan recevra, samedi, au stade Robert Champroux d'Abidjan, le Petro Atletico Luanda (Angola).

Les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la Ligue des champions 2016, quant à eux, démarreront le tournoi, dimanche face au Nigérians des Remo Stars, à 15h GMT à l'Otunba Dipo Dina International Stadium à Ljebu Ode au Nigeria.

Le même jour, le club camerounais du Colombe sportive du Dja et Lobo défiera dans son stade, les Algériens du Mouloudia Club d'Alger, à 13h GMT.

L'autre club algérien champion de la Ligue des champions en 1981 et en 1990, la JS Kabylie, jouera contre l'US Monastir (Tunisie), vendredi.

L'ASC Jaraaf, représentant du Sénégal à la ligue des champions, est éliminé au premier tour par le Colombe sportive du Cameroun (0-0, 0-1).

Voici le programme au complet :

Vendredi :

Police FC (Kenya) -Al-Hilal Omdurman (Soudan) à 12h GMT

Monastir (Tunisie) - JS Kabylie (Algérie) à 14h GMT

Samedi :

Aigle Noir (Burundi) - Al Ahly (Egypte) à 13h GMT

Black Bulls (Mozambique) - Rivers United (Nigéria) à 13h GMT

Silver Strikers (Mali) - Young Africans (Tanzanie) à 13h GMT

Ethiopian Insurance (Ethiopie) - Pyramids (Egypte), Reporté

Rahimo (Burkina Faso) - Esperance Tunis (Tunisie) à 16h GMT

Dimanche

Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire) - Petro (Angola) à 16h GMT

Colombe (Cameroun) - MC Alger (Algérie) à 13h GMT

Nsingizini Hotspurs (Eswatini) - Simba SC (Tanzanie) à 13h GMT

FC Saint-Éloi Lupopo (RD Congo) - Orlando (Afrique du Sud) à 13h GMT

Remo Stars (Nigeria) - Mamelodi (Afrique du Sud) à 15h GMT

Horoya AC (Guinée) - FAR Rabat (Maroc) à 16h GMT

Vipers (Ouganda) - Power Dynamos (Zambie) à 16h GMT

Nouadhibou (Mauritanie) - Stade Malien (Mali) à 19h GMT