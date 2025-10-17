Sénégal: Les acteurs invités à se mobiliser pour atteindre l'objectif de 90% de couverture vaccinale

Kolda — Le responsable de la vaccination et de la surveillance des épidémies à la direction régionale de santé de Kolda, Ngor Diouf, a invité jeudi, les acteurs communautaires à se mobiliser pour vacciner les enfants âgés de 9 à 14 ans dans l'optique d'atteindre un taux de couverture vaccinale de 90% dans cette région méridionale du pays.

"Dans certaines zones, nous rencontrons des difficultés pour atteindre la cible de 9 à 14 ans. Donc il faut que tous [les acteurs] se mobilisent pour inverser la tendance et atteindre un taux [de couverture vaccinale] de 90°/°", a-t-il notamment plaidé.

Ngor Diouf s'exprimait en marge d'une rencontre de sensibilisation et d'information sur le Programme élargi de vaccination (PEV) et des maladies épidémiologiques du Mpox et de la fièvre de la vallée du Rift.

Dans le cadre du PEV, l'Etat et ses partenaires injectent entre 600 et 700 millions de francs CFA dans la région de Kolda pour vacciner gratuitement les enfants de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus et du sein, a-t-il fait savoir

"Il faut insister sur la sensibilisation et la mobilisation de tous et toutes pour la réussite du programme en vue d'atteindre chaque enfant", a lancé le responsable de la vaccination et de la surveillance des épidémies.

M. Diouf a exhorté les acteurs communautaires, les responsables de groupements féminins et les journalistes à travailler ensemble afin d'agir sur les comportements et croyances qui sont des obstacles à la mise en place du PEV dans la région de Kolda.

La direction régionale de la santé a également mis contribution le réseau des journalistes en santé et population et les services déconcentrés de l'Etat, pour contribuer à l'atteinte de objectifs du PEV avec un taux de couverture vaccinal de 90°/° à Kolda.