Sénégal: Les aliments locaux, 'clé d'un avenir souverain', selon le représentant-résident des Nations unies

Dakar — Les aliments locaux "sont la clé d'un avenir souverain, durable et prospère", a déclaré le coordonnateur résident des Nations unies au Sénégal, Aminata Maiga, jeudi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, coïncidant cette année avec le 80e anniversaire de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation.

"En célébrant cette journée, nous affirmons que la faim n'est pas une fatalité, que la créativité alimentaire sénégalaise est une force, et que nos aliments locaux sont la clé d'un avenir souverain, durable et prospère", a-t-elle déclaré.

L'édition 2025 de la Journée mondiale de l'alimentation porte sur le thème "Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleurs".

La Journée mondiale de l'alimentation "marque avant tout la célébration des aliments de chez nous - le mil, le fonio, le niébé, le bissap, le moringa, le poisson, les fruits du terroir. Ces produits ne sont pas de simples denrées, ce sont des symboles de notre identité, de notre ingéniosité et de notre résilience".

"Ils incarnent la créativité de nos communautés rurales, le savoir-faire de nos femmes transformatrices, et l'innovation de notre jeunesse", a poursuivi le coordonnateur résident des Nations unies au Sénégal.

Se disant convaincue que "promouvoir ces aliments, c'est défendre notre culture, notre santé et notre économie", elle fait observer que chaque plat "raconte une histoire : celle d'un peuple qui sait transformer ses ressources en espoir et en dignité".

"C'est aussi un acte écologique et patriotique, car manger local, c'est protéger notre planète et renforcer notre indépendance alimentaire", a-t-elle insisté.

La souveraineté alimentaire "ne se limite pas à produire plus, elle consiste à choisir comment nous produisons, transformons et consommons nos aliments", a fait valoir Aminata Maiga, soulignant que cette souveraineté repose sur l'innovation, la coopération et la créativité collective.

"Aujourd'hui, en cette Journée mondiale de l'alimentation, nous nous rassemblons autour d'un impératif vital : celui de garantir à chaque citoyen sénégalais un accès permanent à une alimentation suffisante, saine et nutritive", a déclaré Ibrahima Diouck, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Le thème de cette année interpelle sur la nécessité de bâtir des systèmes alimentaires résilients, a-t-il indiqué, rappelant dans ce sens que pour le Sénégal, cela se traduit par une seule et unique ambition, la souveraineté alimentaire.

"La souveraineté alimentaire n'est pas l'affaire du seul ministère. C'est un projet national qui requiert l'engagement de tous", dont les jeunes et les femmes, "que nous encourageons activement à s'impliquer dans l'entrepreneuriat agricole et les métiers de la transformation".

Ibrahima Diouck juge essentiel le soutien des bailleurs de fonds et des partenaires techniques, dans le cadre des efforts visant la transformation agricole. De même, ajoute-t-il, chaque Sénégalais peut y contribuer, "en favorisant la consommation locale et en changeant nos habitudes alimentaires".

"Comme l'a si bien illustré le thème de cette année, Ensemble, unissons nos forces, notre savoir-faire et notre détermination pour faire de l'agriculture et de l'élevage de véritables moteurs de développement", a lancé a lancé le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire de l'Elevage.

"Le Sénégal doit être capable de se nourrir par lui-même, de créer des emplois décents pour sa jeunesse et de garantir la dignité de ses populations", a conclu Ibrahima Diouck.