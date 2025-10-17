Sénégal: Le préfet appelle au respect strict de la date de clôture des 'Navétanes'

Sédhiou — Le préfet du département de Bounkiling (sud) a appelé au respect de la date de clôture de la saison sportive du mouvement des "Navétanes" dans la commune de Médina Wandifa, pour préserver l'ordre public.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a adressé une lettre circulaire aux gouverneurs des régions, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter le délai de clôture de la saison sportive du mouvement des "Navétanes", fixé au 15 octobre.

"Il est essentiel que les compétitions se déroulent dans les délais impartis afin de préserver l'ordre public, d'éviter les chevauchements avec les activités scolaires, et de garantir une gestion harmonieuse du calendrier sportif", a déclaré le préfet de Bounkiling.

Il intervenait mercredi lors de la cérémonie officielle de remise d'une subvention de cinq millions de francs CFA dégagée par la commune de Médina Wandifa et destinée à soutenir les différentes disciplines sportives pratiquées dans la collectivité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette activité, effectuée en marge de la coupe du maire, s'est déroulée en présence des autorités administratives, des responsables locaux dont l'édile de la commune Malang Séni Faty, des dirigeants des ASC et des jeunes venus nombreux.

Jean Baptiste Ngomack Sène, a ainsi exhorté les acteurs du mouvement " Navétanes " à s'impliquer maintenant activement dans le nettoyage des écoles du département.

Pour lui, le concept "Ubi téy, jang téy" (reprise des cours le jour de la rentrée des classes) ne saurait être effectif sans une mobilisation collective des populations pour offrir aux élèves un environnement sain et accueillant.

"Le sport est un outil d'éducation, mais il doit aussi être un levier de citoyenneté", a-t-il indiqué, invitant toutes les ASC à organiser des journées de salubrité dans les écoles, en partenariat avec les autorités éducatives et les collectivités locales.

Le maire Malang Séni Faty a souligné, au cours de cette cérémonie, que "le sport est un puissant vecteur de rassemblement, de paix et de distraction saine, surtout pour notre jeunesse".

Il en a profité pour annoncer la construction prochaine d'un stade municipal multifonctionnel qui répondra aux attentes des jeunes en matière d'infrastructures sportives modernes.

Il a précisé que les travaux vont bientôt démarrer et que la commune mobilisera ses partenaires pour réaliser cet "ambitieux" projet.

Le maire a invité la jeunesse au culte des valeurs civiques et du travail, tout en rejetant la violence. "C'est ainsi que nous bâtirons une société forte et solidaire", a-t-il déclaré.

L'édition 2025 de la finale de la Coupe du maire de Médina Wandifa, qui a tenu toutes ses promesses, a été remportée par l'ASC Kansala 1-0 au détriment de l'ASC Mandionka.