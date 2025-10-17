Sénégal: Serigne Guèye Diop appelle à une industrialisation souveraine et concertée

Dakar — Le Sénégal dispose d'une fenêtre d'opportunité historique pour accélérer son industrialisation et renforcer sa souveraineté économique, à condition que l'État et le secteur privé unissent leurs efforts autour de programmes structurants, a déclaré, jeudi, à Dakar, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

"A la faveur de la reprise mondiale et de la transformation structurelle en cours, le Sénégal a devant lui une fenêtre d'opportunité pour accélérer son industrialisation, renforcer sa souveraineté économique, créer des emplois durables pour la jeunesse", a-t-il notamment dit.

Mais "ces objectifs ne seront atteints que si l'Etat et le secteur privé agissent de concert, avec des programmes structurants, une vision claire et des moyens déployés sur le terrain", a ajouté Serigne Guèye Diop, en présidant la cérémonie officielle d'ouverture des assises de l'entreprise du Conseil national des entreprises du patronat du Sénégal (CNP).

Selon le ministre de l'Industrie, sous la direction du Premier ministre, Ousmane Sonko, le gouvernement "joue pleinement son rôle de catalyseur et d'accompagnateur" dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation "Sénégal 2050".

Il a identifié quatre secteurs moteurs de la croissance industrielle que sont les industries extractives, les industries manufacturières, l'agroalimentaire et les services à haute valeur ajoutée.

Il a rappelé que le Sénégal est désormais producteur de pétrole et de gaz, ouvrant la voie à la production locale de dérivés industriels, notamment dans les emballages et les plastiques.

Serigne Guèye Diop a aussi mis en avant la stratégie nationale de création de cinq agropoles pour renforcer la souveraineté alimentaire et réduire les importations, notamment celles de produits comme la pomme de terre et l'oignon.

"Nous avons réussi cette année à ne pas importer un seul kilo de pomme de terre", s'est-il félicité le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Il a également annoncé le développement de 45 pôles industriels dans les 45 départements du pays, assortis d'infrastructures logistiques, énergétiques et numériques pour attirer les investisseurs.

Ces initiatives visent à préparer le Sénégal à profiter, comme il se doit, des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), "un marché de 1,3 milliard d'habitants à l'horizon 2035".

Il a appelé les banques à réduire leurs taux d'intérêt et à faciliter l'accès des entreprises au financement, insistant sur la nécessité de promouvoir la recherche, l'innovation et les partenariats public-privé (PPP), afin de soutenir la transformation locale et les exportations.

"La souveraineté économique n'est pas négociable. Elle implique de sécuriser nos chaînes d'approvisionnement et de produire localement pour créer des emplois stables", a-t-il déclaré, avant de lancer "un appel solennel" au secteur privé, aux institutions financières, aux universités et aux partenaires techniques, en leur demandant de s'engager aux côtés du gouvernement.

"L'avenir que nous voulons se construit aujourd'hui par des actions concertées, réfléchies et courageuses", a soutenu le ministre de l'Industrie et du Commerce.