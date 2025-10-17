Sénégal: L'ambition de la Sen'Eau est de devenir 'l'entreprise préférée des Sénégalais en 2029' (DG)

Dakar — L'ambition de Sen'Eau est de devenir "l'entreprise préférée des Sénégalais en 2029", a déclaré, jeudi, Magatte Niang, directeur général de cette société en charge de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable au Sénégal.

"Nous voulons être l'entreprise préférée des Sénégalais en 2029, ça résume toute dans notre ambition. Et pour y arriver, il faut d'abord qu'il y ait de l'eau. On ne peut pas parler d'entreprise préférée des Sénégalais quand vous n'avez pas un bon accueil client dans vos agences. Ce n'est pas possible", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'un "café presse" organisé à l'occasion de la célébration des 5 ans de Sen'Eau, une opportunité saisie par M. Niang pour échanger avec ses collaborateurs sur le bilan, les projets et les perspectives du service public d'eau potable en milieu urbain et péri-urbain.

"Sen'Eau a fait beaucoup de choses pendant ces 5 ans. Si vous recevez de l'eau quotidiennement, c'est parce qu'il y a 1200 diambars [guerriers] qui travaillent pour vous donner de l'eau. Il y a aussi nos partenaires comme la SONES, qu'il faut remercier, parce que s'il y a des ouvrages qui produisent, c'est la SONES qui les construit", a-t-il dit.

Il a également cité Suez, une société française de gestion de l'eau et des déchets, partenaire technique de la Sen'Eau à laquelle elle apporte son savoir-faire.

Magatte Niang a fait le point sur les réalisations de la Sen'Eau depuis 5 ans, en prenant le soin de rappeler qu'en 2020, il y avait 400 quartiers qui manquaient d'eau à Dakar.

"Aujourd'hui, on en décompte zéro qui manque d'eau 24 heures sur 24. C'est cela le bilan des 5 ans. Et tout ce travail, on a pu le faire avec l'apport de tout le monde, et surtout avec toutes les nouvelles technologies qui ont été mises en place", a souligné M. Niang.

Selon son directeur général, la Sen'Eau, pour arriver à un tel résultat, a mis en place des plateformes numériques qui ont permis de mieux piloter la production et la distribution.

"Et aujourd'hui, on peut dire, globalement, que partout au Sénégal, sur les périmètres, on arrive à donner de l'eau aux Sénégalais, de l'eau potable et en quantité suffisante", affirme Magatte Niang, insistant sur un aspect "très important" à ses yeux, à savoir la digitalisation.

La Sen'Eau, dit-il, a réalisé en 5 ans à peu près 130 000 branchements, correspondant à peu près à 1,2 million de nouveaux clients globaux incorporés.

"Nous nous sommes organisés pour donner aux Sénégalais une bonne qualité d'eau partout au Sénégal. Tout à l'heure, on disait que l'eau est la denrée la plus contrôlée au Sénégal et c'est le cas", a-t-il assuré.

Interpellé sur la cherté des factures d'eau, il a laissé entendre que la consommation des ménages a augmenté à partir de 2021, notamment à Dakar, ajoutant qu'un travail de sensibilisation et d'information est mené par ses services pour inciter les usagers à économiser l'eau.

Il soutient par ailleurs que le débat sur la cherté des factures d'eau est surtout "un problème de perception. Quand vous n'avez pas une chasse de douche, s'il n'y a plus d'eau, vous allez prendre une douche à la chasse d'eau. Ce qui a un impact sur la consommation", détaille le directeur général de la Sen'Eau.