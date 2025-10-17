Angola: Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile dépasse les 26 millions

15 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM/QCB/LUZ

Luanda — L'Angola compte actuellement plus de 26,2 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, contre environ 140 000 en 2002, année de l'instauration de la paix en Angola, a déclaré ce mercredi à Luanda le Président de la République, João Lourenço.

Lors de son traditionnel message sur l'état de la Nation adressé au Parlement à l'ouverture de l'Année Parlementaire 2025/2026, le Chef de l'Etat a indiqué que sur le nombre total d'abonnements, 10,5 millions sont des utilisateurs d'internet fixe et mobile et 1,8 million sont des abonnés.

Il a également rappelé que l'Angola dispose de plus de 20 000 kilomètres de fibre optique, de connexions terrestres en fibre optique avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Namibie, de connexions par câbles sous-marins avec le Brésil et de connexions aux principaux câbles sous-marins de la côte ouest de l'Afrique.

« Nous disposons d'un satellite de communication en service, ANGOSAT 2, grâce auquel nous mettons en oeuvre, entre autres, le projet Conecta Angola, qui permet d'accéder aux zones reculées du pays et est déjà présent à divers endroits dans 13 provinces », a-t-il indiqué.

Le Président de la République a également assuré la consolidation continue du Programme spatial national, avec la création de l'Agence spatiale et de l'Académie nationale de cybersécurité, une institution essentielle pour l'affirmation de la souveraineté numérique, la protection des données et la création d'une culture nationale de la cybersécurité.

Selon João Lourenço, le pays compte actuellement plus de 100 entités titulaires de licences multiservices, leur permettant de fournir tout type de service, à l'exception des services mobiles.

En outre, il a souligné qu'en matière d'infrastructures et d'inclusion numérique, plusieurs initiatives ont été développées pour démocratiser l'accès à l'information et à la connaissance, en veillant à ce que la technologie soit un moteur d'inclusion sociale et économique.

