Afrique: L'Union africaine prépare une mission à Madagascar après le coup d'État

Luanda — Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a sollicité l'envoi d'une mission à Madagascar, en vue de rétablir l'ordre constitutionnel à la suite du coup d'État survenu mardi contre le Président Andry Nirina Rajoelina, a appris l'ANGOP ce jeudi de source officielle.

Selon le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel César Bembe, cette demande a été adressée à la présidence de l'organisation continentale, à l'issue d'une réunion d'urgence du CPS tenue mercredi à Addis-Abeba, capitale de l'Éthiopie, pour examiner la situation à Madagascar.

Lors de cette session, le CPS a décidé de suspendre immédiatement la participation de Madagascar à toutes les activités, organes et institutions de l'Union africaine, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, a indiqué le diplomate, également ambassadeur d'Angola en Éthiopie.

Dans cette optique, a-t-il poursuivi, le CPS recommande à la présidence de l'UA, actuellement exercée par l'Angola d'envoyer une mission conjointe de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de l'Union de l'Océan Indien (UOI), afin d'établir un dialogue avec les nouvelles autorités du pays, les institutions et la société civile, dans le but de restaurer l'ordre constitutionnel.

La SADC et l'UOI sont deux organisations sous-régionales dont Madagascar est membre, en raison de sa situation géographique.

Concernant les implications liées au fait que Madagascar assume actuellement la présidence de la SADC, Miguel Bembe a estimé que cette dernière devrait prochainement transférer temporairement sa présidence à un autre membre de la Troïka.

Outre Madagascar, la Troïka est composée du Zimbabwe (présidence sortante) et de l'Afrique du Sud (prochaine présidence).