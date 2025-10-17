Angola: Luanda accueillera la réunion de l'OPF en décembre

Luanda — La capitale de l'Angola accueillera une réunion du Conseil de l'Organisation panafricaine des femmes (OPF) du 5 au 7 décembre prochain, a annoncé ce jeudi à Luanda la présidente de l'organisation, la Namibienne Eunice Lipinge.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de l'audience accordée par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, la présidente de l'OPF a indiqué que l'entretien avait également permis d'aborder les préparatifs de la réunion qui se tiendra à Luanda en décembre.

Eunice Lipinge a indiqué que 200 déléguées participeraient à l'événement.

Par ailleurs, la responsable a félicité l'Angola à l'occasion du 50e anniversaire de son indépendance nationale, exprimant sa solidarité et son amitié avec le peuple angolais.

Eunice Lipinge a également indiqué avoir saisi l'occasion de cette réunion pour remettre une invitation au Président de la République, João Lourenço, en sa qualité de Président de l'Union africaine.

« Nous laissons une lettre à la vice-présidente de la République afin qu'elle la remette au Président João Lourenço », a-t-elle déclaré.

S'adressant aux journalistes, la présidente de l'OPF a également rappelé les réalisations du premier Président de l'Angola, Agostinho Neto, en tant que libérateur et fils du continent.

« Pour nous, Agostinho Neto est considéré comme un libérateur du continent africain, et l'Organisation panafricaine des femmes souhaite honorer et rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont tout donné pour la nation », a-t-elle souligné.

Selon la responsable, les femmes africaines occupent actuellement des postes auparavant réservés aux hommes, et des progrès sont réalisés en matière d'autonomisation des femmes dans la région. Cependant, elle estime qu'il reste encore beaucoup à faire.

À cet égard, la Namibienne Eunice Lipinge a plaidé pour le renforcement des efforts de mobilisation au sein des communautés, en identifiant les problèmes afin de les résoudre.

Elle a souligné que, par exemple, 57 % des membres de l'appareil gouvernemental en Namibie sont des femmes, et qu'en Angola, plusieurs femmes occupent des postes au sein d'organismes souverains.

De son côté, l'Angolaise Luzia Inglês, secrétaire de l'Organisation panafricaine des femmes d'Afrique australe, a souligné les progrès réalisés par ce segment, assumant de postes de décision, et a mis en avant une lutte qui doit se poursuivre individuellement dans chaque pays.

Parmi les actions de l'organisation, elle a mis en avant les programmes d'entrepreneuriat lancés en 2020, dont certains sont désormais en voie d'achèvement, et les actions de lutte contre le viol des enfants, tant en milieu urbain qu'en dehors.

Luzia Inglês a annoncé que le prochain congrès de l'Organisation panafricaine des femmes se tiendrait en 2026 en Namibie, avec une forte participation des membres de l'organisation régionale angolaise.

L'OPM regroupe 55 pays du continent et oeuvre avec l'Union africaine, influençant la mise en oeuvre du statut des femmes sur le continent et du Protocole de Maputo, qui traite de l'autonomisation des femmes.