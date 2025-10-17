Afrique: Les Africains sollicitent le financement de la Banque mondiale et du FMI pour leurs infrastructures

Washington — Le besoin urgent de financer des infrastructures résilientes en Afrique, afin d'atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030, était l'une des préoccupations exprimées mercredi à Washington par les gouverneurs africains auprès de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

La demande des Africains a été présentée lors d'une réunion entre le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans le cadre des assemblées annuelles de ces deux institutions financières mondiales, qui se déroulent du 13 au 18 février.

À cette occasion, les gouverneurs africains ont également sollicité un soutien continu et accru du FMI et de la Banque mondiale pour développer et adapter des solutions de financement stratégiques et innovantes afin de combler le déficit d'infrastructures en Afrique, tandis que les pays africains renforcent leurs capacités budgétaires et comblent le déficit d'investissement public.

Le plan d'action prioritaire du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA) présente des projets visant à améliorer des secteurs tels que l'énergie, l'eau, les transports et la technologie.

Ces priorités couvrent des secteurs cruciaux comme l'énergie, car plus de 670 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et 900 millions manquent de solutions de cuisson propres, comme l'eau, l'électricité.

Ils ont reconnu que les sources de financement traditionnelles sont insuffisantes et que la dette aggrave la dette publique.

Ils ont suggéré de créer un environnement réglementaire favorable, de mobiliser des ressources nationales, d'utiliser des instruments financiers innovants et de promouvoir les partenariats public-privé.

Selon la Banque africaine de développement (BAD), le continent « berceau » a besoin de financements annuels compris entre 130 et 170 milliards de dollars pour ses investissements en infrastructures.

La BAD ajoute que l'institution reçoit actuellement environ 40 milliards de dollars par an, ce qui laisse un déficit de financement pour les infrastructures.

Par conséquent, la BAD affirme que la mobilisation des ressources intérieures « n'a pas généré les recettes escomptées », tandis que les sorties illicites de capitaux, estimées à 88,6 milliards de dollars par an, réduisent la capacité de financement du continent.

Ce déficit de financement important est encore aggravé par des défis tels que le changement climatique, les conflits et le niveau élevé de la dette.

Les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI sont des réunions annuelles de printemps qui réunissent des représentants des gouvernements, des banques centrales, du secteur privé et de la société civile pour discuter de l'économie mondiale, de l'éradication de la pauvreté et du développement.

Lors de la réunion, qui s'achèvera samedi 18, la délégation angolaise est conduite par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, qui est également gouverneur angolais auprès du Groupe de la Banque mondiale (GBM).