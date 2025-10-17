Angola: Le pays inaugure sa première usine de sérum en novembre

16 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par EPP/AJQ/BS

Calumbo (Icolo e Bengo) — La première usine de production de sérum en Angola sera inaugurée en novembre prochain dans la Zone Économique Spéciale (ZEE). Dotée d'une capacité de production annuelle d'environ 7,5 millions d'unités de 500 ml, elle vise à répondre à près de 40 % des besoins nationaux, selon la direction de l'entreprise.

L'annonce a été faite par l'administrateur exécutif de la ZEE, Adriano Celso Borja, dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion du 16e anniversaire de l'institution. Il a souligné que cet investissement est stratégique, tant pour la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations que pour le renforcement du système national de santé.

L'usine permettra notamment d'assurer une meilleure disponibilité de sérum pour le réseau hospitalier en expansion, ainsi que de mieux répondre aux situations d'urgence dans le pays.

Adriano Borja a également précisé que l'entreprise s'engage dans une stratégie de diversification de ses sources de revenus et dans l'établissement de partenariats, dans le but de dynamiser le pôle commercial de la ZEE.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce pôle comprendra une chaîne logistique dédiée au transit et au stockage payant des marchandises. Il prévoit également le développement de mécanismes de financement et de participation partagée, dans lesquels l'institution ne supportera pas seule les risques ni les investissements initiaux.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.