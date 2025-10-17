Angola: Le pays inaugure sa première usine de sérum en novembre

Calumbo (Icolo e Bengo) — La première usine de production de sérum en Angola sera inaugurée en novembre prochain dans la Zone Économique Spéciale (ZEE). Dotée d'une capacité de production annuelle d'environ 7,5 millions d'unités de 500 ml, elle vise à répondre à près de 40 % des besoins nationaux, selon la direction de l'entreprise.

L'annonce a été faite par l'administrateur exécutif de la ZEE, Adriano Celso Borja, dans une déclaration à l'ANGOP à l'occasion du 16e anniversaire de l'institution. Il a souligné que cet investissement est stratégique, tant pour la réduction de la dépendance vis-à-vis des importations que pour le renforcement du système national de santé.

L'usine permettra notamment d'assurer une meilleure disponibilité de sérum pour le réseau hospitalier en expansion, ainsi que de mieux répondre aux situations d'urgence dans le pays.

Adriano Borja a également précisé que l'entreprise s'engage dans une stratégie de diversification de ses sources de revenus et dans l'établissement de partenariats, dans le but de dynamiser le pôle commercial de la ZEE.

Ce pôle comprendra une chaîne logistique dédiée au transit et au stockage payant des marchandises. Il prévoit également le développement de mécanismes de financement et de participation partagée, dans lesquels l'institution ne supportera pas seule les risques ni les investissements initiaux.