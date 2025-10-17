Angola: Le projet de budget de l'État pour 2026 prévoit l'extension des repas scolaires

16 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/VIC/SB

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José Massano, a annoncé mercredi à Luanda que le projet de budget de l'État pour 2026 (BGE) prévoit l'extension du programme de repas scolaires à toutes les municipalités du pays.

S'adressant à la presse à l'issue de la séance d'ouverture de l'année parlementaire, le responsable a souligné que le BGE, dont l'adoption est prévue le 31 octobre, prévoit que les programmes de repas scolaires touchent le plus grand nombre possible d'enfants du primaire.

« Notre objectif est de mettre en place un programme complet pour tous les enfants de l'enseignement primaire public. C'est ainsi que nous allons y parvenir. C'est donc maintenant que le projet est lancé, nous nous organisons et nous nous mobilisons », a-t-il souligné.

Le ministre d'État a indiqué que, pour l'année scolaire en cours, le processus sera consolidé car le Programme national d'alimentation scolaire comprend un autre volet : l'engagement communautaire, grâce auquel les produits proposés seront ceux que les communautés sont en mesure de produire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À cet effet, il a reconnu la nécessité de mettre à disposition des compléments alimentaires.

Selon José Massano, la première évaluation interne sera réalisée en novembre, mais l'objectif est d'« apprendre rapidement, naturellement et en toute sécurité, afin que l'année prochaine nous puissions élargir le programme ».

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.