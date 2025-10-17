Angola: Le projet de budget de l'État pour 2026 prévoit l'extension des repas scolaires

Luanda — Le ministre d'État à la Coordination économique, José Massano, a annoncé mercredi à Luanda que le projet de budget de l'État pour 2026 (BGE) prévoit l'extension du programme de repas scolaires à toutes les municipalités du pays.

S'adressant à la presse à l'issue de la séance d'ouverture de l'année parlementaire, le responsable a souligné que le BGE, dont l'adoption est prévue le 31 octobre, prévoit que les programmes de repas scolaires touchent le plus grand nombre possible d'enfants du primaire.

« Notre objectif est de mettre en place un programme complet pour tous les enfants de l'enseignement primaire public. C'est ainsi que nous allons y parvenir. C'est donc maintenant que le projet est lancé, nous nous organisons et nous nous mobilisons », a-t-il souligné.

Le ministre d'État a indiqué que, pour l'année scolaire en cours, le processus sera consolidé car le Programme national d'alimentation scolaire comprend un autre volet : l'engagement communautaire, grâce auquel les produits proposés seront ceux que les communautés sont en mesure de produire.

À cet effet, il a reconnu la nécessité de mettre à disposition des compléments alimentaires.

Selon José Massano, la première évaluation interne sera réalisée en novembre, mais l'objectif est d'« apprendre rapidement, naturellement et en toute sécurité, afin que l'année prochaine nous puissions élargir le programme ».