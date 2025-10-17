Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur d'une gestion durable de l'eau

Luanda — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria Bragança, a réaffirmé mercredi à Rome, en Italie, l'engagement de l'Angola en faveur d'une gestion durable de l'eau, considérant cette ressource comme un vecteur de paix, de cohésion sociale et de développement durable.

S'exprimant lors du Forum mondial de l'alimentation, qui se tient cette année sous le thème « Dialogue sur l'eau », la ministre a déclaré que le pays avait réalisé d'importants investissements dans les infrastructures hydrauliques, conformément aux Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'Objectif 06 (Eau propre et assainissement), et à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Selon Mme Bragança, l'Angola est confronté à des défis climatiques croissants, notamment des sécheresses prolongées dans le sud, des crues soudaines dans le nord et une importante variabilité saisonnière, qui affectent la sécurité alimentaire et le bien-être de la population.

Face à cette réalité, elle a expliqué que l'Exécutif mettait en oeuvre un ensemble de mesures structurelles et d'urgence, axées sur trois axes principaux.

La gouvernante a affirmé que le premier volet consiste à renforcer les infrastructures hydrauliques, notamment le canal de Cafu, qui transporte l'eau du fleuve Cunene vers les zones arides du sud du pays.

Le second, a-t-il poursuivi, consiste à améliorer la gestion et l'efficacité de l'utilisation de ce précieux liquide, grâce à des programmes de forage et de surveillance des aquifères souterrains.

« Le dernier volet concerne l'adaptation et le renforcement institutionnel, par la formation communautaire et la gestion intégrée des bassins versants », a-t-elle expliqué.

La ministre a également souligné l'importance des investissements dans la science et l'innovation technologique comme outils fondamentaux pour une gestion plus moderne et efficace des systèmes d'approvisionnement en eau, avec un impact direct sur la fiabilité des services et l'optimisation de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture.

Maria Bragança, qui représentait le président de la République, João Lourenço, a signalé que le dialogue et la coopération internationale sont essentiels pour relever les défis mondiaux liés à l'eau et au climat.

« L'Angola réaffirme sa pleine volonté de coopérer activement à l'identification et à la mise en oeuvre de solutions innovantes, inclusives et résilientes pour la gestion de l'eau, au service de la sécurité hydrique, de l'adaptation au changement climatique et du développement durable », a-t-elle conclu.

Forum mondial de l'alimentation

Officiellement ouvert lundi par le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, cet événement vise à promouvoir des initiatives visant à lutter contre l'insécurité alimentaire et à accélérer l'action mondiale contre la faim et la malnutrition. Il a été précédé par l'ouverture du Forum mondial de la jeunesse.

Le thème de cette année est « Main dans la main pour une meilleure alimentation et un meilleur avenir », défini par quatre piliers, les « Quatre Meilleurs » (Meilleure Production, Meilleure Nutrition, Meilleur Environnement et Meilleure Vie).

Cette rencontre réunit des dirigeants mondiaux ou leurs représentants pour discuter des progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté et de la recherche continue de solutions pour l'inclusion sociale des plus défavorisés, témoignant ainsi de leur engagement en faveur de la lutte mondiale contre la faim et de l'inclusion sociale dans les pays en développement.

L'ordre du jour de la Semaine mondiale de l'alimentation comprend également l'inauguration du Musée et du Réseau de l'alimentation et de l'agriculture de la FAO, ainsi que plusieurs tables rondes telles que le forum sur l'investissement, le forum sur la science et l'innovation, l'initiative « Main dans la main » et le dialogue sur l'eau.