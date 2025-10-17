Angola: L'EXPO-Malanje/2025 devrait réunir plus de 200 exposants

Malanje — La troisième édition de l'EXPO-Malanje/2025, qui se tiendra du 30 octobre au 2 novembre prochain à Malanje, accueillera plus de 200 exposants représentant divers secteurs de l'économie cette province.

L'événement se tiendra parallèlement à la deuxième édition du Forum de recrutement de partenaires et d'investisseurs de Malanje, dont les activités se dérouleront sous le thème « 50 ans d'indépendance : Valoriser la production locale, vers un développement durable ».

S'exprimant mardi lors du lancement officiel de l'EXPO, le vice-gouverneur chargé des affaires politiques, sociales et économiques, Franco Mufinda, a souligné l'importance de cet événement, qui marquera une étape importante en matière de coopération, d'innovation et de développement et ouvrira la voie à de nouveaux projets et partenariats au bénéfice de la province et du pays tout entier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a considéré que les deux événements sont d'une grande importance pour promouvoir le développement de la province, étant donné qu'ils apparaissent comme une plateforme stratégique pour établir des réseaux de coopération, où les idées se croiseront et, à la fin, l'innovation, les opportunités d'investissement et les solutions locales au défi à relever seront obtenues.

Le dirigeant a présenté la vision du gouvernement provincial visant à transformer le potentiel agricole, touristique et industriel de la région en une prospérité réelle et durable pour tous.

Franco Mufinda a déclaré être convaincu que Malanje deviendra un pôle de croissance économique régionale, contribuant de manière décisive à la diversification de l'économie angolaise, favorisant la croissance des entreprises et améliorant le bien-être de la population.

Selon lui, ces deux initiatives visent à démontrer une économie moderne, résiliente et ouverte sur le monde, capable de générer des opportunités et d'attirer des investisseurs dans des domaines stratégiques pour la création de valeur partagée.

Il a souligné que le gouvernement provincial de Malanje entend s'aligner sur les orientations de l'exécutif, c'est pourquoi il s'efforce d'améliorer l'environnement des affaires et d'attirer les investissements privés afin de renforcer la compétitivité de l'économie locale.

A son tour, Pedro Gingi, directeur du Bureau provincial du développement économique et intégré, a déclaré que l'Expo-Malanje 2025 apporterait des innovations majeures, mettant en avant les secteurs de l'automobile et des machines agricoles, ainsi qu'une exposition de riz, de manioc, de patate douce et d'autres cultures.

Il a ajouté que l'Expo devrait générer environ 3,4 milliards de kwanzas de recettes.

La cérémonie du lancement de la foire a réuni des chefs d'entreprise, des représentants d'institutions publiques et privées, d'associations et de coopératives agricoles, des administrateurs municipaux des 27 municipalités et d'autres invités.