Angola: Le Président João Lourenço célèbre les 50 ans de l'Indépendance

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné ce mercredi que les célébrations des 50 ans de l'Indépendance nationale constituent une étape importante d'unité et de réaffirmation de l'engagement national en faveur du progrès et de la justice sociale.

Dans son discours sur l'état de la Nation, prononcé à l'ouverture de l'Année parlementaire, il a rappelé que les réalisations de l'Angola sont le fruit du courage et de la détermination de son peuple.

« Nous célébrons cinquante ans d'existence en tant qu'État souverain, cinquante ans en tant que peuple libre et maître de son destin, cinquante ans libéré du joug colonial, de la discrimination et de l'oppression », a déclaré le Président de la République.

Le Chef de l'État a souligné que novembre serait un mois de réflexion et de fierté collective, au cours duquel le peuple angolais célébrerait un demi-siècle de liberté et de souveraineté, fruit d'une longue et héroïque lutte pour l'autodétermination.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Plus qu'un simple message sur l'état de la Nation, je partage avec le peuple angolais un parcours héroïque de cinq décennies, envisageant un avenir de prospérité et de développement, avec la détermination de poursuivre la construction d'une nation prospère », a souligné le Président.

À l'occasion, l'homme d'État a évoqué le parcours historique du pays, de l'arrivée des navigateurs portugais au XVe siècle à la proclamation de l'indépendance le 11 novembre 1975, saluant le rôle des combattants et des patriotes qui ont rendu possible la libération nationale.

Le Président a réitéré l'engagement de l'Exécutif à renforcer l'économie nationale, à promouvoir l'emploi et à améliorer les conditions sociales des familles angolaises, affirmant que la célébration des 50 ans d'indépendance devrait inspirer un nouveau cycle de développement et de modernisation.