Angola: Sept cent soixante-quatorze personnalités seront décorées les 24 et 25 octobre

16 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La septième phase des décorations dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance nationale se déroulera les 24 et 25 octobre prochains.

À cette occasion, le Président de la République, João Lourenço, décernera des médailles à 774 personnalités, tant nationales qu'étrangères.

Cette initiative s'inscrit dans l'application de la Loi n° 2/25 du 18 mars 2025, qui institue la Médaille Commémorative dédiée à cette date historique, et qui vise à honorer les citoyens et institutions dont les contributions à l'histoire de l'Angola se sont distinguées par leur dévouement, bravoure et service à la Patrie.

Selon les Services de presse de la Présidence de la République, 130 personnalités recevront la médaille de la Classe "Indépendance", tandis que 644 autres seront décorées dans la Classe "Paix et Développement".

Ce geste vient reconnaître le rôle de femmes et d'hommes qui, à divers moments, ont contribué de manière significative à l'indépendance, à la consolidation de la paix et au développement national.

