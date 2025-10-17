Soudan: L'ambassadeur du pays au Sénégal a discuté avec l'agence de presse sénégalaise la signature d'un protocole d'accord avec la SUNA

L'ambassadeur de la République du Soudan au Sénégal, Abdul Ghani Al-Naeem, a rencontré au siège de l'Agence sénégalaise de presse (APS) M. Momar Jong, directeur général de l'agence.

Lors de cette rencontre, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération médiatique entre les deux pays, grâce à un projet de protocole d'entente à signer entre l'Agence sénégalaise de presse et son homologue, la SUNA.

Ce protocole vise à développer des domaines de coopération conjointe, notamment en matière de formation et de renforcement des capacités, d'échanges médiatiques, d'appui technique et créatif, ainsi que de lutte contre la désinformation et d'utilisation des applications et technologies modernes telles que les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle dans le travail journalistique.

De son côté, le directeur général de l'Agence sénégalaise de presse a salué cette initiative, affirmant la volonté de son institution de donner suite à la proposition et de mettre en oeuvre ce partenariat dans les meilleurs délais. Il a déclaré : « Nous avons des accords similaires avec plusieurs agences de presse, et nous accorderons une attention particulière à cette coopération avec la SUNA afin de renforcer les relations médiatiques entre nos deux pays. »

Jong a salué les efforts de l'ambassadeur pour renforcer les relations bilatérales, soulignant l'importance d'échanger des expertises et des contenus médiatiques reflétant la diversité culturelle et sociale du Soudan et du Sénégal.

Pour sa part, l'ambassadeur Abdel Ghani a insisté sur le rôle important que peuvent jouer les agences de presse africaines dans la diffusion d'informations fiables, déclarant : « Nous espérons voir un jour une agence africaine présenter l'histoire du Sénégal sous un angle purement africain. »

Le projet de protocole d'entente stipule que les deux agences s'engagent à échanger des contenus médiatiques, notamment des vidéos mettant en valeur les aspects culturels, économiques, touristiques et sociaux des deux pays, ainsi qu'à assurer une couverture objective et complète des événements officiels et populaires au Soudan et au Sénégal.