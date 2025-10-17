Afrique: Forum Turquie-Afrique 2025 - Une convergence stratégique entre Ankara et le continent noir

Le Forum d'Affaires et Économique Turquie-Afrique s'est ouvert à Istanbul sur le thème « Renforcer les relations Turquie-Afrique pour partager les gains communs ». Il incarne une dynamique géopolitique et géoéconomique de plus en plus affirmée entre la Turquie et le continent africain.

Organisé sous l'égide du ministère turc du Commerce, en partenariat avec l'Union africaine et le DEIK, l'événement marque une nouvelle étape dans le repositionnement stratégique d'Ankara sur la scène africaine.

Une coopération Sud-Sud en pleine mutation

Depuis le début des années 2000, la Turquie a intensifié ses relations diplomatiques, commerciales et culturelles avec l'Afrique. Ce forum s'inscrit dans cette continuité, avec une ambition claire : transformer un partenariat économique émergent en un véritable modèle de coopération Sud-Sud. À travers des thématiques ciblées - agriculture, énergies renouvelables, textile, infrastructures, santé, logistique ou défense -, Ankara entend valoriser son expérience dans les modèles de développement à faible coût, fondés sur des transferts de compétences et des partenariats public-privé.

Une diplomatie économique structurée

La présence du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et de son homologue angolais, Joao Lourenço, illustre la dimension politique élevée de ce forum. Pour la Turquie, il s'agit de consolider une diplomatie économique où les outils classiques - commerce, investissements, BTP, défense - sont mis au service d'une influence croissante. Le format G2B et B2B de l'événement témoigne d'une volonté d'enraciner des relations concrètes, au-delà des discours, en favorisant l'émergence d'un tissu d'affaires durable entre les deux partenaires.

L'Afrique, terrain d'opportunités et d'influence

Le forum souligne la reconnaissance croissante de l'Afrique comme espace d'opportunités, mais aussi comme acteur géopolitique à part entière. La diversité des pays représentés - du Mozambique à l'Égypte, en passant par le Nigeria - reflète une volonté d'Ankara de tisser des liens multisectoriels, en dépassant les simples logiques bilatérales. Le modèle turc de construction-exploitation-transfert (BOT), mis en avant dans les discussions sur les infrastructures, pourrait représenter une alternative crédible aux modèles chinois ou occidentaux.

Enjeux de développement et de souveraineté

Au coeur des échanges, les questions de sécurité alimentaire, de santé, et d'autonomisation des femmes entrepreneurs soulignent la volonté de faire de ce partenariat un levier pour le développement durable. En intégrant ces priorités, la Türkiye cherche à se positionner comme un partenaire de confiance, sensible aux besoins spécifiques du continent, loin d'une logique extractiviste.

Le Forum Türkiye-Afrique 2025 constitue un jalon dans la reconfiguration des partenariats mondiaux. Entre ambition économique, diplomatie d'influence et dialogue interculturel, Ankara propose une approche plus horizontale, qui pourrait redéfinir les équilibres de coopération avec l'Afrique. Reste à savoir si cette stratégie saura répondre, à long terme, aux attentes d'un continent en quête de partenariats équitables et durables.