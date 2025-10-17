Afrique: Forum Turquie-Afrique 2025 - Une convergence stratégique entre Ankara et le continent noir

17 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Noël Ndong

Le Forum d'Affaires et Économique Turquie-Afrique s'est ouvert à Istanbul sur le thème « Renforcer les relations Turquie-Afrique pour partager les gains communs ». Il incarne une dynamique géopolitique et géoéconomique de plus en plus affirmée entre la Turquie et le continent africain.

Organisé sous l'égide du ministère turc du Commerce, en partenariat avec l'Union africaine et le DEIK, l'événement marque une nouvelle étape dans le repositionnement stratégique d'Ankara sur la scène africaine.

Une coopération Sud-Sud en pleine mutation

Depuis le début des années 2000, la Turquie a intensifié ses relations diplomatiques, commerciales et culturelles avec l'Afrique. Ce forum s'inscrit dans cette continuité, avec une ambition claire : transformer un partenariat économique émergent en un véritable modèle de coopération Sud-Sud. À travers des thématiques ciblées - agriculture, énergies renouvelables, textile, infrastructures, santé, logistique ou défense -, Ankara entend valoriser son expérience dans les modèles de développement à faible coût, fondés sur des transferts de compétences et des partenariats public-privé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une diplomatie économique structurée

La présence du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, et de son homologue angolais, Joao Lourenço, illustre la dimension politique élevée de ce forum. Pour la Turquie, il s'agit de consolider une diplomatie économique où les outils classiques - commerce, investissements, BTP, défense - sont mis au service d'une influence croissante. Le format G2B et B2B de l'événement témoigne d'une volonté d'enraciner des relations concrètes, au-delà des discours, en favorisant l'émergence d'un tissu d'affaires durable entre les deux partenaires.

L'Afrique, terrain d'opportunités et d'influence

Le forum souligne la reconnaissance croissante de l'Afrique comme espace d'opportunités, mais aussi comme acteur géopolitique à part entière. La diversité des pays représentés - du Mozambique à l'Égypte, en passant par le Nigeria - reflète une volonté d'Ankara de tisser des liens multisectoriels, en dépassant les simples logiques bilatérales. Le modèle turc de construction-exploitation-transfert (BOT), mis en avant dans les discussions sur les infrastructures, pourrait représenter une alternative crédible aux modèles chinois ou occidentaux.

Enjeux de développement et de souveraineté

Au coeur des échanges, les questions de sécurité alimentaire, de santé, et d'autonomisation des femmes entrepreneurs soulignent la volonté de faire de ce partenariat un levier pour le développement durable. En intégrant ces priorités, la Türkiye cherche à se positionner comme un partenaire de confiance, sensible aux besoins spécifiques du continent, loin d'une logique extractiviste.

Le Forum Türkiye-Afrique 2025 constitue un jalon dans la reconfiguration des partenariats mondiaux. Entre ambition économique, diplomatie d'influence et dialogue interculturel, Ankara propose une approche plus horizontale, qui pourrait redéfinir les équilibres de coopération avec l'Afrique. Reste à savoir si cette stratégie saura répondre, à long terme, aux attentes d'un continent en quête de partenariats équitables et durables.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.