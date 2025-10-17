Cote d'Ivoire: Présidentielle au pays - Les cinq candidats en campagne aux quatre coins du pays pour convaincre

En Côte d'Ivoire, la campagne électorale bat son plein depuis une semaine, avec cinq candidats sont en lice, dont le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat. Ils mènent la bataille sur le terrain pour convaincre les électeurs.

À Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire, le président sortant a mis l'accent sur les réalisations de son gouvernement, qui a investi 450 milliards de francs CFA - environ 686 millions d'euros - pour électrifier plusieurs localités et donner accès aux services de base, comme l'eau potable. Le président sortant et candidat Alassane Ouattara promet de poursuivre ces investissements, notamment pour améliorer les axes routiers.

Après plusieurs jours de meetings à Abidjan, Jean-Louis Billon était, lui, à Dabou, à quelques kilomètres à l'ouest de la capitale économique du pays. Il s'est adressé aux femmes : l'ancien ministre du Commerce promet de leur construire un marché moderne et un centre de stockage pour les produits vivriers. Il promet aussi de construire un grand centre hospitalier dans cette ville des Grands Ponts.

La campagne se poursuit jusqu'au jeudi 23 octobre

Ahoua Don Mello, de son côté, met l'accent sur les rencontres de proximité à Port-Bouët et à Dabou. Avec un message clé : il demande aux Ivoiriens d'aller retirer leurs cartes d'électeurs.

Simone Ehivet poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. À Guiberoua, dans le centre-ouest, aux côtés de son allié, l'ancien ministre Charles Blé Goudé, elle a mis l'accent sur la réconciliation nationale. « Que ceux qui ont souffert pendant la crise [postélectorale, NDLR] de 2011, aient la force de pardonner à ceux qui les ont fait souffrir », a-t-elle déclaré. L'ex-épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo exhorte les Ivoiriens à sortir voter le 25 octobre.

Quant à Henriette Lagou, elle sillonne les localités du centre du pays, pour y véhiculer des messages de paix.