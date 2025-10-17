Afrique: CAN 2025 - Téléchargez le calendrier complet de la compétition

17 Octobre 2025
Radio France Internationale

Toutes les affiches, les dates et les horaires de la CAN 2025 qui aura lieu du samedi 21 décembre au dimanche 18 janvier au Maroc sont à retrouver dans ce calendrier.

Qui succédera à la Côte d'Ivoire lors de la prochaine CAN ? Pour cette 35e édition, la plupart des grandes nations de foot du continent africain seront présentes, à l'exception du Ghana des frères Ayew.

Au total, 24 équipes sont dans la course. Elles ont été réparties au sein de six groupes lors du tirage au sort en janvier 2025. Les deux premières nations de chaque poule iront directement en huitièmes de finale. Les quatre meilleurs troisièmes seront aussi qualifiés pour le second tour.

Le match d'ouverture verra le Maroc affronter Comores le 21 décembre à Rabat. La finale aura lieu le dimanche 18 janvier, toujours dans la capitale du Maroc.

Retrouvez toutes les affiches de la CAN 2025 dans le calendrier ci-dessous.

Calendrier CAN 2025 à télécharger

