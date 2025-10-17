Burkina Faso: Primature - Le nouveau directeur des marchés publics officiellement installé

Le secrétaire général de la Primature, Abdou Salam Gampéné, a présidé, mercredi 15 octobre 2025, la cérémonie de passation de charges entre Joanny Ouattara, nouveau Directeur des marchés publics (DMP) de la Primature et Oui Dioma, appelé à d'autres fonctions.

Administrateur des services financiers, monsieur Joanny Ouattara a été nommé directeur des marchés publics de la Primature par le Conseil des ministres en sa séance du jeudi 9 octobre 2025. Il remplace à ce poste monsieur Oui Dioma, qui y aura passé trois années de service. La cérémonie, empreinte de solennité, a réuni plusieurs responsables de la Primature, des collaborateurs, amis et proches, venus témoigner leur soutien au nouveau directeur et souhaiter une bonne continuation de carrière à son prédécesseur.

Dans son allocution, le secrétaire général de la Primature a salué les résultats obtenus par le directeur sorti au cours de son mandat. « Il y a eu des acquis et cela, nous le devons à la qualité de votre management. Malgré les contraintes budgétaires et les difficultés liées à la commande publique, vous avez toujours su faire preuve de professionnalisme et de clairvoyance. Vous avez contribué à maintenir la Primature sur les rails, en anticipant sur les leviers à activer pour surmonter les défis », a souligné M. Gampéné.

S'adressant au nouveau directeur, le secrétaire général a rappelé les exigences du poste : « la tâche que vous vous engagez à assumer n'est pas simple, mais vous avez la chance de disposer d'une équipe expérimentée et d'un prédécesseur disponible pour vous accompagner. Il vous faudra allier rigueur technique et gestion humaine, car à ce niveau de responsabilité, le management des hommes est aussi déterminant que la compétence ». Le nouveau DMP, M. Joanny Ouattara, a exprimé sa gratitude à Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour la confiance placée en lui, avant d'affirmer sa pleine motivation à s'investir pour la réussite de sa mission.

« La commande publique constitue un levier essentiel pour soutenir la dynamique de développement de notre pays », a-t-il rappelé, avant d'assurer de sa détermination à inscrire son action dans la continuité, en privilégiant la rigueur, la transparence et la collaboration. Pour sa part, M. Oui Dioma a remercié les autorités, ses collaborateurs et l'ensemble des acteurs de la chaîne financière pour leur appui constant. Il a également adressé ses félicitations et ses encouragements à son successeur, tout en invitant ses anciens collaborateurs à lui apporter leur plein soutien pour la réussite de sa mission.