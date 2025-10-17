Burkina Faso: Jeu concours sur le civisme en milieu scolaire - Les lauréats face à Me Edasso Rodrigue Bayala

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala, a échangé avec les lauréats du jeu concours sur le civisme en milieu scolaire, mercredi 15 octobre 2025, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la IIe édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions a intensifié la promotion de la citoyenneté, du civisme et du patriotisme. Ainsi, un jeu concours a été organisé sur le civisme en milieu scolaire.

Les lauréats ont été reçu par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Me Edasso Rodrigue Bayala, dans la soirée du mercredi 15 octobre, à Ouagadougou. Pour l'occasion les hôtes ont bénéficié d'un cours magistral de civisme et de participation citoyenne à travers des questions d'actualité. Parmi lesquelles l'on peut citer : Qu'est-ce que la Révolution progressiste populaire ? Pourquoi l'immersion patriotique ? Pourquoi le Burkina Faso est attaqué par des terroristes ? ...

Selon M. Bayala, ils ont voulu être présents pour échanger avec ces jeunes élèves parce que l'enfant est le père l'Homme. « Et si nous voulons construire un Burkina Faso de demain avec un citoyen modèle, nouveau, patriote, qui s'engage à défendre et à être dans les dispositions à consentir le sacrifice suprême pour la défense de sa patrie nous devons beaucoup miser dans la jeune génération », a-t-il déclaré.

Pour lui, les questions d'actualité posées montrent qu'ils sont des élèves leaders de leurs régions. « Ceci prouve encore qu'ils s'intéressent à la lutte contre le terrorisme dans l'AES, à la réponse apportée au terrorisme », a-t-il ajouté. Le ministre a aussi laissé entendre qu'un ambassadeur doit être un modèle dans son milieu de vie, une lumière qui éclaire son

propre chemin et celui des autres. « Nous leur avons demandé de ne pas attendre forcément les moyens pour aller à l'assaut du travail qui leur est demandé. Il leur est demandé des gestes simples à valeur symbolique pouvant avoir des répercussions sociales durables », a-t-il martelé.

A titre illustratif l'autorité a confié qu'un ambassadeur à l'école doit demander à ses camarades de se comporter bien afin de garder l'environnement propre en jetant les ordures dans les poubelles, d'être discipliné et travailleur à l'école. Après l'entretien les participants se sont dits édifiés. C'est le cas de Jean Zongo de la région du Gulmu. « Notre entretien avec le ministre nous a permis de recevoir des directives concernant notre rôle d'ambassadeur du civisme auprès de nos compatriotes », a-t-il dit.

Pour ce faire, à l'entendre, ils s'engagent à remplir leur engagement civique et sensibiliser leurs camardes à développer le pays des Hommes intègres. « Nous sommes en état de Révolution, nous voulons le changement, le bien-être de notre pays. Et j'ai également retenu qu'avec la volonté tout est possible et sans cette dernière on ne peut rien accomplir dans la vie », a-t-il expliqué. Idem pour Cherifa Banda élève de la classe de 3e qui est engagée pour un Burkina meilleur avec des valeurs citoyennes propres.