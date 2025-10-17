Burkina Faso: Office national de l'eau et de l'assainissement - Des efforts pour un accès permanent à des services de qualité à Kombissiri

L'Office national de l'eau et de l'assainissement a organisé une visite de ses réalisations pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement aux populations. L'initiative qui a eu lieu, mercredi 15 octobre 2025, a permis à une équipe de journalistes de toucher du doigt les grands projets mis en œuvre à Kombissiri, dans la province du Bazèga.

L'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) s'est inscrit dans le renforcement de ses actions en vue d'un meilleur accès des populations à des services de qualité. Dans cette dynamique, elle a fait visiter ses réalisations et projets à une équipe de journalistes dans la localité de Kombissiri.

« L'objectif est d'améliorer la connaissance et de renforcer la visibilité des réalisations de l'ONEA tout en sensibilisant le public aux enjeux majeurs liés à l'accès à l'eau et à l'assainissement, et renforcer la transparence dans les actions de l'ONEA », ont indiqué les organisateurs, à l'entame de cette tournée qui, par ailleurs, sillonnera les localités de Manga et de Zabré. La première étape qui a eu lieu, mercredi 15 octobre 2025, a été celle du Centre ONEA de Kombissiri, dans la province du Bazèga.

Là, les visiteurs ont eu droit à une présentation sommaire du Centre avant de se rendre sur les sites prévus. Rattaché au Centre de regroupement de Pô, de la Direction régionale de Koudougou, le Centre ONEA de Kombissiri, a indiqué son premier responsable, William Ilboudo, exploite 12 forages d'un débit cumulé de 77 m3/h.

Pour ce qui est du stockage, il a confié qu'il se fait à travers un château d'eau métallique d'une capacité de 100m3. Après cette mise au point, les hommes de médias sont allés constater, de visu, les actions mises en oeuvre par la nationale de l'eau, dans cette partie du Burkina Faso, pour desservir l'ensemble de la population en eau potable.

Garantir l'accès à l'eau potable aux populations

Au nombre de celles-ci, il y a le forage KMB-F11, situé au secteur 5 de la ville qui cumule un débit de 10 m3 /h et avec une production journalière d'environ 150 m3.

« Sa particularité est qu'il est alimenté par un groupe électrogène et permet ainsi d'apporter un plus dans notre capacité de production d'eau potable », a soutenu le chef du Centre de regroupement de l'ONEA de Po, Kiswensida Aubin Boukari Taïta, ajoutant que beaucoup de moyens ont été mobilisés pour satisfaire la population en matière d'accès à l'eau potable.

A l'issue de cette étape, les journalistes se sont rendus sur le site d'un nouveau château de 500 m3 en construction, sis au secteur 2. Pour le responsable du Centre de l'ONEA Kombissiri, la nécessité de construire cet ouvrage hydraulique fait suite à la mise en oeuvre de 4 forages d'un cumul de 80 m3/h, en cours de raccordement, et qui doit être reversé dans ce nouveau château.

« Actuellement, notre production de 72 m3/h se reversait dans l'ancien château métallique de 100 m3. Ce nouveau château va donc nous permettre d'accroitre notre capacité de production pour encore satisfaire davantage nos populations », a souligné M. Ilboudo. Pour ce qui est du niveau d'exécution de l'ouvrage, il est estimé à 15% et devrait être livré dans les plus brefs délais, de l'avis du chef de chantier, Ahmed Barro.

« Nous avons déjà fini la fondation et nous allons entamer, maintenant, la construction des poteaux », a-t-il assuré. Tous ces efforts fournis pour garantir l'accès à l'eau par les premiers responsables de l'ONEA sont salués par les populations qui ont relevé des avancées significatives. C'est le cas de Latifatou Nikiema, rencontrée à une borne fontaine de la ville, venue s'acheter le liquide bleu. Elle a confié que l'eau a toujours été

disponible au robinet dans la ville, facilitant ainsi à chacun, a-t-elle fait remarquer, l'exercice de ses activités. Selon les données récentes recueillies, le Centre ONEA de Kombissiri compte à ce jours 2 382 abonnés dont 1 833 actifs.