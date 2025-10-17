Guinée: La ministre du Commerce, Fatima Camara inaugure le premier China Mall à Conakry

17 Octobre 2025
Aminata.com (Conakry)
Par Mamadou Aliou Barry

Fatima Camara, ministre en charge du Commerce en République de Guinée a présidé ce jeudi 16 octobre 2025, la cérémonie d'inauguration du premier China Mall de Conakry.

Cette activité marque une nouvelle étape dans le développement des échanges économiques entre la Guinée et la Chine. Ce centre commercial moderne symbolise la vitalité du partenariat entre la Guinée et la Chine. Il ouvre de nouvelles perspectives pour le commerce local.

Prenant la parole, Madame Fatima Camara parle d'un projet emblématique qui selon elle, traduit la nouvelle dynamique du commerce guinéen.

"China Mall représente une opportunité pour les consommateurs, les entrepreneurs et l'économie nationale dans son ensemble. L'État veillera à ce que la concurrence reste loyale, transparente et équitable pour tous", a-t-elle promis.

Aux dires de la ministre, ce projet s'inscrit dans la vision des autorités du pays qui placent la transformation économique et la modernisation du commerce au coeur du programme Simandou 2040.

"Avec ce nouvel espace commercial, Conakry entre dans une nouvelle ère: celle d'un commerce diversifié, ouvert sur le monde et créateur d'emplois. Le China Mall de Kipé devient ainsi un symbole concret d'une Guinée confiante, moderne et tournée vers l'avenir", a-t-elle indiqué.

 

