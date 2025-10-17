Sénégal: Changement climatique - Deux nouveaux projets pour anticiper les risques sanitaires

Pour faire face aux risques sanitaires liés au changement climatique, deux projets majeurs ont été lancés, le lundi 13 octobre, à Dakar.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a lancé, le lundi 13 octobre, à Dakar, deux projets visant à renforcer la résilience climatique et sanitaire. Ils sont initiés par le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest du Centre de recherche en santé et population (Aphrc-Waro) et le Centre de suivi écologique (Cse), avec l'appui de la Fondation Rockefeller et du Centre de recherche pour le développement international (Crdi).

Dans un document remis à la presse, il est mentionné que le projet Ssach, conduit par le Cse, vise à renforcer la capacité du pays à anticiper, prévenir et répondre aux risques sanitaires liés au changement climatique. Il entend également améliorer la gouvernance, renforcer la recherche et développer des systèmes d'alerte précoce performants.

« Il s'agit de mieux anticiper, comprendre et gérer les impacts du changement climatique sur la santé de nos populations », indique la note.

Le projet F4 ClimaHealth, mené par l'Aphrc-Waro, en collaboration avec le Cse, ambitionne d'aider le Sénégal à accéder aux financements climat-santé afin de soutenir l'adaptation du système de santé. Son objectif est de s'attaquer à un défi majeur : l'accès aux financements internationaux pour l'adaptation climatique du secteur de la santé.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a salué la pertinence de ces deux projets pour le Sénégal et leur alignement avec les priorités nationales en matière de santé et d'adaptation au changement climatique. Selon lui, leur lancement intervient à un moment crucial, où les impacts du dérèglement climatique sur la santé humaine ne peuvent plus être ignorés.

« Dans nos régions sahéliennes, chaque degré supplémentaire compromet la sécurité sanitaire, aggrave les inégalités et met à rude épreuve nos systèmes de santé, où les maladies transmissibles et non transmissibles ne cessent d'augmenter », a-t-il reconnu. Il a souligné dans son discours que les structures de santé sont de plus en plus confrontées aux menaces des événements climatiques extrêmes, entraînant des risques sanitaires élevés pour les communautés.

Le directeur régional de l'Aphrc-Waro, Cheikh Mbacké Faye, est revenu sur l'impact du changement climatique sur la santé des populations. Parmi les facteurs, il a cité la chaleur extrême, les inondations et la mauvaise qualité de l'air. « Tous ces phénomènes ont des conséquences directes sur les populations. Il est temps d'agir », a-t-il lancé, avant d'appeler à une synergie entre les différents secteurs pour réduire l'impact du changement climatique.

Pour sa part, le directeur général du Centre de suivi écologique (Cse), Cheikh Mbow, a expliqué que l'évolution des températures, la variabilité des précipitations, les vagues de chaleur, les inondations et la sécheresse entraînent des répercussions directes et indirectes sur la santé des populations. Il a ajouté que ces phénomènes climatiques sont à l'origine de maladies à transmission vectorielle et de pathologies respiratoires dues à la mauvaise qualité de l'air, entre autres.

Malheureusement, a-t-il regretté, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les populations rurales sont les plus exposés aux risques sanitaires et alimentaires. D'où l'importance de ces deux projets pour faire face au changement climatique.