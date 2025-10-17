Sénégal: Désencombrements à Diourbel - Le préfet commence par l'enlèvement des épaves

Le préfet de Diourbel, Abdou Khadir Diop, a présenté le plan d'actions régional pour l'hygiène publique et la lutte contre les désencombrements. Il a annoncé que la première étape consistera à retirer les épaves, avec un dépôt à la fourrière communale.

Selon l'autorité administrative, ces opérations d'enlèvement seront suivies de la libération des emprises routières prévue pour décembre 2025 et concernent commerçants, artisans et autres acteurs.

La rencontre a permis au préfet d'informer les acteurs concernés de la prise d'autres mesures permettant de faciliter la fluidification du trafic.

Il s'agit entre autres de la réglementation du stationnement des gros porteurs, de l'interdiction des charretiers sur certaines voies, de la délocalisation des arrêts de motos Jakarta, du contrôle des installations précaires, de la délocalisation du foirail des petits ruminants.

Abdou Khadir compte privilégier la sensibilisation et la concertation avec les acteurs concernés pour faciliter les travaux.