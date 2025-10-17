Afrique: Mondial 2026 - La FIFA salue la qualification « pleinement méritée » des Éléphants !

16 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Dans une lettre officielle adressée à Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), la Fédération internationale de football association (Fifa) a félicité la Côte d'Ivoire pour sa qualification à la Coupe du monde 2026.

« Hier, la Côte d'Ivoire est devenue l'une des équipes africaines à se qualifier pour la Coupe du monde de 2026 », écrit la FIFA dans un courrier signé de son président, Gianni Infantino, et de son secrétaire général, Mattias Grafström, en date du 15 octobre 2025. L'instance mondiale du football y adresse ses « plus vives félicitations » pour cette qualification « pleinement méritée » à la quatrième Coupe du monde de l'histoire des Éléphants.

La FIFA salue « les efforts collectifs et la détermination sans faille » de toutes les composantes du football ivoirien : joueurs, encadrement technique, direction et supporters. « Nos sincères félicitations vont à tous ceux qui ont contribué à cette réussite », ajoute la lettre, soulignant la qualité du travail et l'unité retrouvée au sein de la sélection.

Sur le terrain, les hommes d'Emerse Faé ont validé leur billet avec brio grâce à une victoire nette contre le Kenya (3-0) au Stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé le 14 octobre dernier, au terme d'une campagne éliminatoire parfaite sans le moindre but encaissé avec 25 buts marqués (meilleur attaque).

Les Éléphants connaîtront leur adversaire lors du tirage au sort le 5 décembre 2025, au Kennedy Center de Washington Dc (Usa).

