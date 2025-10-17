Cote d'Ivoire: Africa Sports d'Abidjan - Le processus électoral officiellement lancé

La Commission technique électorale de l'Africa Sports d'Abidjan a dévoilé, le 15 octobre 2025, le calendrier des élections pour la désignation du nouveau président du Bureau exécutif et du contrôleur général du club vert et rouge, selon la Commission technique électorale. Le dépôt des dossiers va se faire du 16 au 26 octobre avant l'Assemblée générale élective, prévue pour le 8 novembre prochain.

Durant la période de dépôt des candidatures, les aspirants pourront retirer et déposer leurs dossiers auprès de la Commission, qui mettra également à disposition la liste des membres habilités à soutenir une candidature. La publication de la liste définitive des candidats interviendra le 27 octobre 2025.

La Commission a aussi tenu à rappeler les conditions d'éligibilité, conformément aux articles 7.6 et 7.7 des statuts. Pour briguer la présidence du Bureau exécutif, le candidat doit être âgé de 35 à 70 ans et être présenté par au moins 50 membres ayant deux ans d'ancienneté au sein du club, sans interruption.

Avec ce calendrier, d'aucuns espèrent que l'Africa Sports d'Abidjan s'inscrit dans une dynamique de transparence et de légitimité démocratique, signe d'une nouvelle ère de stabilité attendue par tous les amoureux du club vert et rouge. Surtout que le club vit une saison compliquée en deuxième division, classé 12e de la poule B avec 7 points après 8 matches.