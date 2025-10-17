Sénégal: Une tournée de sensibilisation menée avant l'opération de désencombrement

Tivaouane — Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye a conduit mercredi une tournée d'information et de sensibilisation en prélude à la mise en œuvre de l'arrêté préfectoral interdisant l'occupation anarchique de la voie publique.

Cette initiative s'inscrit dans les orientations données par les autorités supérieures, notamment le chef de l'État et le Premier ministre, et relayées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

"Il s'agit de réorganiser l'espace public pour une meilleure sécurisation des populations", a justifié le préfet de Tivaouane.

"Nous avons amorcé la mise en oeuvre de l'arrêté d'interdiction, dont le délai de rigueur expirait ce 16 octobre", a martelé Mamadou Guéye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a indiqué que la préfecture a "choisi, dans une perspective pédagogique, de privilégier la concertation, la communication et l'information, avant toute action coercitive".

La tournée a concerné notamment la route nationale n°2, le carrefour central jusqu'au local des sapeurs-pompiers, ainsi que les emprises de la voie ferrée, "qui doivent être libérées ipso facto".

Le préfet a dénoncé le "désordre indescriptible" constaté sur certaines artères, tout en saluant la bonne compréhension des commerçants et artisans rencontrés.

"Ces mesures ne visent ni à réprimer, ni à ôter le pain de la bouche de qui que ce soit, mais à assurer la sécurité de tous", a précisé le responsable.

"Une occupation à zéro mètre de la route nationale peut provoquer des drames, et l'État se doit de prévenir de tels risques", a-t-il insisté.

"Des solutions alternatives sont prévues pour les acteurs impactés, notamment des sites d'accueil pour les mécaniciens et les commerçants, situés respectivement aux abords du marché de friperie et près des Champs de courses de Tivaouane", a expliqué M; Gueye.

De son côté, le premier adjoint au maire de Tivaouane, Pape Momar Gaye, a rappelé que la municipalité privilégie une approche communautaire fondée sur la sensibilisation et la synergie avec les services de l'État.

Le préfet a profité de cette tournée, pour adresser une mise en garde aux jeunes impliqués dans des actes de vandalisme et d'agression.

"Nous ne tolérerons aucune attaque contre des citoyens honnêtes, ni contre les institutions", a-t-il dit.

Les autorités administratives et municipales ont réaffirmé leur engagement à assurer le suivi des opérations à venir, dans un esprit de concertation.