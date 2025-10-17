Sénégal: Désencombrement - Une opération menée autour du marché central de Thiès, en attendant une action d'envergure, mercredi prochain

17 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le préfet du département de Thiès Mame Less Cabou, a lancé jeudi une opération de désencombrement de plusieurs axes autour du marché central, en attendant une action d'envergure prévue mercredi prochain.

Les avenues Houphouët Boigny et Mawo Doucouré, ainsi que la route reliant les Manufactures sénégalaises des Arts Décoratifs au marché Darou Salam, ont fait l'objet d'un toilettage, jeudi.

"C'est une activité commune, de concert avec les sous-préfets des différents arrondissements qui sont établis dans la ville de Thiès, les maires, les délégués, les différents marchés et d'autres partenaires, tels que la police, les ASP, les volontaires des deux communes", a fait savoir le préfet.

"Nous allons accomplir avec fermeté notre mission, mais également nous mettons à garde ceux qui seraient tentés de revenir", a assuré Mame Less Cabou.

Relevant que le suivi pose souvent problème, après ce genre d'opération, il a martelé : "Qu'ils sachent, cette fois-ci, que nous sommes déterminés à assurer le suivi correctement et nous pourrons appliquer la loi dans toute sa rigueur".

"L'occupation de la voie publique sans autorisation est un délit puni par [le] code pénal et nous entendons (le) faire respecter", a insisté le préfet.

A la question de savoir si les vendeurs ont été avisés, M. Cabou a affirmé que "non seulement ils ont reçu des sommations depuis fort longtemps, mais ils ont tous entendu le message délivré par les autorités" sur la question.

"Je dis bien une information, on la donne à une personne qui est régulièrement installée quelque part, mais quelqu'un qui occupe délibérément la voie publique, on le fait bouger sans ménagement", a-t-il-souligné.

Le préfet du département a renseigné qu'une opération de désencombrement d'envergure est prévue le mercredi 22 octobre dans tous les artères irrégulièrement occupées de la ville de Thiès.

