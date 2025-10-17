Burkina Faso: Coopération du pays et du Pays-Bas - Le nouvel ambassadeur chez le président de l'ALT

Le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina et une Délégation de la Conférence épiscopale Burkina-Niger, jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou.

Arrivé nouvellement au Burkina Faso comme ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Peter D. Smidt Van Gelder, après avoir présenté ses lettres de créance est allé s'entretenir avec le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma. C'était lors d'une audience, jeudi 16 octobre 2025, à Ouagadougou. Cette rencontre a été l'occasion pour le diplomate d'échanger avec le chef du Parlement burkinabè sur la coopération entre les deux pays.

« Le Burkina Faso et les Pays-Bas ont une longue relation de coopération. Nous sommes ici depuis les années 60 et depuis les années 80, nous avons ouvert une ambassade »,

a-t-il déclaré. Concernant les domaines de coopération, il a fait cas de projets en matière d'accès à l'eau et à la justice. « Nous intervenons également dans la sécurité alimentaire », a-t-il indiqué. Tout en se réjouissant de la qualité des relations qui existent déjà entre les deux pays, il a exprimé sa volonté de la renforcer.

A ses dires, cette rencontre avec le président de l'ALT a été l'occasion d'échanger sur les perspectives en matière de coopération entre les deux pays. Des perspectives

qui s'annoncent bonnes, selon lui, avec l'arrivée prochaine d'un envoyé spécial pour le Sahel.

Mgr Gabriel Sayaogo présente le nouveau bureau de la conférence épiscopale

Avant l'ambassadeur des Pays-Bas, le président de l'ALT a reçu une délégation de la Conférence épiscopale Burkina-Niger. Conduit par son président Mgr Gabriel Sayaogo, l'équipe nouvellement élue a dit être venue se présenter au chef du Parlement et lui assurer de ses prières et ses bénédictions. « Une loi est une disposition destinée à une communauté pour servir à son bien. Notre prière est que les lois adoptées ici soient pour l'unité, la cohésion et le développement du pays », a indiqué Mgr Sayaogo.

Cette rencontre a été, par ailleurs, l'occasion pour le nouveau bureau de décliner ses chantiers. A cet effet, le président a noté que son équipe ne dispose pas d'un programme particulier car « ils restent ouverts à l'inspiration de Dieu ». Toutefois, il a noté que la collaboration avec les autres forces morales à savoir l'Islam, la religion traditionnelle et les protestants constituera l'un des axes majeurs de leur mandat qui va durer trois ans.